Nina Moric: chi è, oggi, età, carriera, vita privata, Corona, figlio, Croazia, Luigi Mario Favoloso, curiosità

Torna l’appuntamento del sabato pomeriggio con il salotto di Verissimo che vedrà ospite in studio anche Nina Moric. La showgirl torna così in televisione dopo due anni di assenza e racconterà la sua vita più recente, comprese alcune scelte dolorose che ha dovuto prendere. Ma ripercorriamo da vicino le tappe della sua carriera!

Chi è, età, carriera

Nina Moric è nata il 22 luglio del 1976 a Zagabria nella repubblica jugoslavia in Croazia. Figlia di un matematico e di una economista, Nina ha intrapreso gli studi di Giurisprudenza che però non ha mai portato a termine, preferendo a questi la carriera da modella.

Per lavoro si è poi trasferita a Milano ed è qui che è stata notata dallo stilista Gianni Versace. Ha lavorato con importanti case di Alta Moda tra cui: Versace, Roberto Cavallo, Calvin Klein, Valentino, Gattinoni e così via. Negli anni ha poi messo da parte la carriera di modella per dedicarsi alla televisione.

Nel 1999 ha acquisito notorietà grazie alla partecipazione al videoclip di Ricky Martin Livin’ la vida loca. Nel 2000 ha debuttato in televisione come showgirl al fianco di Giorgio Panariello e nel 2009 è entrata a far parte della compagnia del Bagaglino. Parallelamente si è dedicata anche alla musica: nel 2014 ha inciso un nuovo singolo e tutto il ricavato è stato devoluto in beneficenza.

La vita privata, gli amori

Nel corso degli ultimi anni, ma per tutta la sua carriera nel mondo dello spettacolo, Nina Moric ha alimentato i rotocalchi rosa soprattutto per i suoi amori e il gossip attorno ad essi. Impossibile allora non partire da Fabrizio Corona, con il quale è stato sposato dal 2001 al 2007. E proprio del rapporto con l’ex paparazzo Silvia Toffanin ha chiesto novità a Nina Moric in un’intervista.

Ma lei ha glissato così: «Non posso avere più rapporti con lui, è per la mia salute e il mio bene. Se continuo con questa cosa non ci sarà mai un lieto fine», ha dichiarato la donna. Nel 2002 la coppia ha avuto un figlio, Carlos Maria. Dopodiché, nel recente passato, Nina Moric è salita poi agli onori delle cronache per la sua storia d’amore tormentata con Luigi Mario Favoloso. Oggi è single e, come vedremo tra poco, per il momento non vuole avere relazioni sentimentali.

Il figlio Carlos

Anche del figlio avuto con Corona, Carlos, la Moric ha parlato nell’intervista con Silvia Toffanin. «Carlos non sta più studiando e questo mi spiace», ha ammesso la showgirl. Il legame verso di lui e i sentimenti restano però fortissimi: «Per lui sono e sarò sempre un porto sicuro, lo amo più della mia stessa vita», ha dichiarato la modella.

Nina Moric oggi

Ma chi è dunque oggi Nina Moric? La sua nuova apparizione pubblica interrompe infatti un “silenzio” durato due lunghi anni. «E’ meglio che gli uomini stiano lontani da me», ha confessato intanto la showgirl tornando sulla questione sentimentale. Poi l’annuncio choc: «Lascerò l’Italia e tornerò in Croazia». La scelta è dovuta ad alcuni problemi di salute della mamma.

Stando alle parole rilasciate in un’intervista a Verissimo a Silvia Toffanin la Moric starebbe inoltre attraversando un “periodo transitorio” e che ad oggi non è “più pronta per fare la compagna, la fidanzata”. «Sono diventata cinica», ha concluso la Moric aggiungendo che “per gli uomini ora sarebbe solo un danno”.

Curiosità, tutto quello che non sai

Vediamo ora alcune curiosità sul personaggio televisivo:

Nel 2013, durante un’intervista a Verissimo, ha dichiarato di essersi fatta rimuovere l’acido ialuronico dal viso perché le aveva fatto allergia.

E’ stata ricoverata presso l’ospedale Fatebenefratelli per aver assunto una massiccia dose di sonnifero. Era il 2009.

Nel 2007 è stata coinvolta nell’inchiesta-scandalo Vallettopoli con l’accusa di riciclaggio di denaro, accuse che sono poi cadute.

Ha espresso nel 2017 l’interesse per il gruppo di estrema destra Casa Pound e nel marzo dello stesso anno è diventata una militante. Nel 2018 ha lasciato Casa Pound definendo l’esperienza “un errore”.

Nina Moric su Instagram, foto

Sui social Nina Moric è presente con il suo profilo ufficiale @nina_moric seguito da oltre 600mila followers.