Noemi al Festival di Sanremo 2022: età, carriera, canzoni, marito, Instagram, testo, video e significato di ‘Ti amo non lo so dire’

Nuova e imperdibile edizione del Festival di Sanremo, condotto per la terza volta consecutiva da Amadeus. Tra i big in gara anche Noemi che salirà sul palco dell’Ariston esibendosi sulle note del brano ‘Ti amo non lo so dire’. Ma conosciamola meglio, scopriamo di più sulla cantante e sul testo della canzone che ha deciso di presentare a Sanremo.

Noemi al Festival di Sanremo 2022: chi è, età, carriera e canzoni

Noemi, nome d’arte di Veronica Scopelliti, nasce a Roma il 25 gennaio 1982. La sua passione per la musica inizia sin da subito. Difatti già all’età di 7 anni inizia a suonare il pianoforte per poi imparare anche la chitarra poco dopo. Noemi viene lanciata da X-Factor e nel 2009 la sua carriera da cantante decolla e con “Briciole” conquista gli italiani. Dal 2009 a oggi ha pubblicato 6 album: il settimo “Metamorfosi” è arrivato nei negozi il 5 marzo 2021, contenente ovviamente il brano di Sanremo 2021.

Chi è il fidanzato di Noemi e Instagram

Noemi è sposata con Gabriele Greco, dal lontano 2008. I due stavano insieme ancor prima che lui entrasse a far parte della sua band. Dopo 10 anni di fidanzamento, nel luglio 2018, i due sono convolati a nozze nella Basilica di San Lorenzo in Lucina. Su Instagram Noemi è seguitissima: qui per seguirla @noemiofficial

Noemi, testo e video della canzone ‘Ti amo non lo so dire’ del Festival di Sanremo 2022

Si chiama “Ti amo non lo so dire” la canzone con cui Noemi salirà sul palco della 72° edizione del Festival di Sanremo. Di seguito il testo completo:

Forse mi calmerò

Come l’acqua del mare

Mi riconoscerò

Se cambieró parere

Ho sbagliato a parlarti scusami perché

Sono quella stronza che non cambierà per te

Ti ricordi di me

Le notti a camminare

Un po’ stanchi e felici

Sulle strade romane

Forse avrei dovuto solo chiedermi se c’è

Una strada dove continuare senza te

So che è un po’ da stupidi

Fare finta di niente perché

Ad aspettare dei miracoli

Ci togliamo i secondi e non c’è

Più cura per riprenderli

Preferisco galleggiare

Sopra i miei pericoli

Con la testa verso il sole

Scusa se

Non ho niente da perdere

Più mi guardi più credo che

La parola sia l’unico proiettile

A dividere

Questo nodo tra me e te

È sempre più difficile

Ma se ci penso un attimo

Non ho paura

Di sentirmi vuota dentro un mare

Di parole perse sul fondale

Servirà un po’ di fortuna

Per capire meglio noi chi siamo

Posso andare sulla luna

Ma ti amo ti amo ti amo

Non lo so dire

Non mi nasconderò

Neanche da un temporale

Quando mi chiederai

Come stai amore

È tempo di decidere

Ma ho bisogno di tempo per me

Non mi sentirò colpevole

Di accettare i miei difetti

Scusa se

Non ho niente da perdere

Più mi guardi più credo che

La parola sia l’unico proiettile

A dividere

Questo nodo tra me e te

È sempre più difficile

Ma se ci penso un attimo

Non ho paura

Di sentirmi vuota dentro un mare

Di parole perse sul fondale

Servirà un po’ di fortuna

Per capire meglio noi chi siamo

Posso andare sulla luna

Ma ti amo ti amo ti amo

So che è un po’ da stupidi

Fare finta di niente perché

Ad aspettare dei miracoli

Ci togliamo i secondi e non c’è

Più cura per riprenderli

Preferisco galleggiare

Sopra i miei pericoli

Con la testa verso il sole

Perché ti amo non lo so dire

Scusa se

Non ho niente da perdere

Più mi guardi più credo che

La parola sia l’unico proiettile

A dividere

Questo nodo tra me e te

È sempre più difficile

Ma se ci penso un attimo

Non ho paura

Di sentirmi vuota dentro un mare

Di parole perse sul fondale

Servirà un po’ di fortuna

Per capire meglio noi chi siamo

Posso andare sulla luna

Ma ti amo ti amo ti amo

Non lo so dire

(Testo Tv Sorrisi e Canzoni)

Significato

E’ sì una canzone che parla d’amore, ma come ha spiegato la cantante per lei è un ‘brano che parla della relazione con gli altri e con se stessi perché per dire ti amo a qualcuno ci vogliono sincerità e forza’.