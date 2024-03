“Noemi Bocchi è incinta”, pancino sospetto per la fidanzata di Totti? L’indiscrezione | FOTO

Francesco Totti e Noemi Bocchi, la nuova indiscrezione infiamma il web. Ecco l’ultimo gossip: è incinta? La foto “sospetta” sul red carpet fa esplodere il caso. Tutto sul caso del momento.

Totti, Noemi Bocchi, Ilary Blasi. Da mesi il gossip si riempie di pagine di giornale e articoli a loro dedicati. Stavolta però qualcosa di ‘grosso’ sembrerebbe bollire in pentola: rumors parlano infatti di una possibile gravidanza dell’attuale fidanzata dell’ex Capitano giallorosso. A far scatenare il web una foto quantomeno sospetta scattata in occasione della presentazione del docufilm dedicato a Marcello Lippi.

Red carpet a Roma: Totti e Noemi Bocchi alla premier di Adesso vinco io

Francesco Totti è stato infatti uno dei grandi protagonisti della passerella. “Adesso vinco io”, il titolo della pellicola che rende omaggio ad uno degli allenatori più importanti della storia del calcio italiano, l’uomo che ha guidato la nazionale all’ultimo successo in un mondiale, quello del 2006 con la cavalcata trionfale in Germania.

E allora proprio Totti non poteva mancare: l’ex fantasista giallorosso fu del resto uno dei protagonisti di quella spedizione vincente – suo il rigore della vittoria ad esempio contro l’Australia agli ottavi – voluto dal CT nonostante una stagione caratterizzata da un brutto infortunio. Per questo la sua partecipazione al red carpet, svoltosi a Roma al Cinema The Space Moderno, era tra le più attese: e ad accompagnarlo non poteva mancare la sua fidanzata.

Noemi Bocchi è incinta? Cosa sappiamo

Ed è qui allora che è scoppiato il gossip. Un dettaglio in particolare ha scatenato la curiosità dei fan: ovvero il pantalone a vita alta indossato da Noemi Bocchi. Perché proprio questa scelta in controtendenza con il suo consueto look? In tanti poi hanno provato a far notare sui social quel “pancino sospetto” che sembrerebbe intravedersi nelle tante foto che hanno inondato siti web e portali di news, anche generalisti e di sport.

Noemi Bocchi e dunque incinta? Difficile stabilirlo al momento. C’è chi poi ricorda, a questo proposito, di come da poco l’attuale compagna del ‘pupone’ abbia subito un intervento chirurgico addominale per correggere una diastasi, il che sarebbe incompatibile del tutto (o quasi) con una gravidanza. Se dovessimo dire insomma dove pende l’ago della bilancia in questo momento – incinta sì, incinta no (passateci l’espressione) – saremmo più propensi per questa seconda possibilità. Ma mai dire mai.

Foto in evidenza: (Archivio, Photo credit Instagram di Noemi e @noemibocchi_fanpage)