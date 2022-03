Noi, anticipazioni seconda puntata 13 marzo 2022: cast della fiction, trama episodi, trailer e repliche

Ha debuttato da poco ‘Noi’ la nuova fiction di Rai 1, che è il remake della serie televisiva statunitense ‘This is Us’, che ha riscosso notevole successo anche in Italia. La serie tv racconta la storia della famiglia Peirò e lo fa attraverso i decessi: da Pietro e Rebecca, giovane coppia che negli anni ’80 affronta la sfida di crescere tre figli, fino ai nostri giorni in cui Claudio, Caterina e Daniele cercano la propria strada verso la felicità.

Noi: di cosa parla la fiction, trama

Tutto ha inizio nel 1984, sullo sfondo la Torino dell’epoca. E’ il compleanno di Pietro e Rebecca, che aspetta ben tre gemelli, comincia ad avere le doglie. Il suo è un parto difficile, uno dei gemelli non ce la fa e Pietro, che ha promesso a se stesso e alla moglie che da quell’ospedale usciranno con tre bambini, prende la decisione di adottare Daniele. E’ un neonato nero, che qualcuno ha abbandonato fuori la caserma dei pompieri. Si va avanti nel tempo, nel racconto dei bambini, poi adolescenti, tra l’amore per la famiglia e il bisogno di sacrificare i propri sogni.

Cast e quante puntate sono

Sono 12 gli episodi della fiction, che terranno compagnia al pubblico di Rai 1 per ben sei puntate: il debutto il 6 marzo, la fine salvo cambiamenti del palinsesto il 10 aprile. Nel cast, tra i protagonisti, Lino Guanciale e Aurora Ruffino, ma anche Dario Aita, Claudia Marsicano, Angela Ciaburri, Leonardo Lidi.