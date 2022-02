Noi, la nuova serie tv di Rai 1 con Lino Guanciale e Aurora Ruffino: quando inizia, trama e cast

Noi, arriva la nuova serie tv di Rai 1 con Lino Guanciale e Aurora Ruffino. Manca meno di un mese al debutto della nuova produzione targata rai che vedrà un cast con alcuni attori particolarmente a amati dal pubblico. L’appuntamento è a inizio marzo e in tutto saranno 12 gli episodi di questa prima stagione. Ecco tutto quello che sappiamo al momento.

Noi su Rai 1, arriva la nuova serie con Lino Guanciale: il cast

Nel cast di “Noi” troviamo Lino Guanciale nei panni di Pietro e Aurora Ruffino in quelli di Rebecca. La serie Tv adatta il format made in USA This is us creato da Dan Folgeman. Altri attori presenti sono Dario Aita, Livio Kone e Claudia Marsicano. E ancora: Angela Ciaburri, Timothy Martin, Francesca Agostini, Liliana Fiorelli, Leonardo Lidi, Flavio Furno, Giordana Faggiano e Massimo Wertmüller.

Quando va in onda Noi su Rai 1

L’appuntamento è per domenica 6 marzo 2022 in prima serata su Rai 1. Ogni episodio dura circa 50 minuti. Al momento è previsto il doppio appuntamento serale per un totale di sei settimane consecutive di messa in onda.

Il trailer ufficiale della nuova serie TV con Lino Guanciale e Aurora Ruffino e la trama

La trama di “Noi” affronta le vicende di Pietro e Rebecca ed è ambientata agli inizi degli anni ’80. Racconta lo sviluppo della loro storia e la crescita della famiglia con l’arrivo dei figli fino ad arrivare ai giorni nostri. Da poco è disponibile il trailer ufficiale della serie Tv. E voi la guardarete?