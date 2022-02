Non è l’Arena, anticipazioni 20 febbraio 2022: il medico di Ardea sospeso torna da Massimo Giletti

Mariano Amici, il medico di base di Ardea, sospeso dalla Asl Roma 6 per non essersi vaccinato contro il Covid, torna questa sera a Non è l’Arena, la trasmissione condotta da Massimo Giletti su La7. Si preannuncia quindi una puntata “scoppiettante”, con il medico che ancora una volta proverà a convincere il giornalista e i telespettatori della bontà delle sue decisioni e delle sue scelte, oltre che delle sue cure a base di Tachipirina e altri rimedi poco invasivi rispetto al vaccino.

Ma questo non sarà di certo l’unico argomento della serata: ecco quello che vedremo nella puntata di domenica 20 febbraio.

Non è l’Arena, anticipazioni 20 febbraio 2022

La puntata di Non è l’Arena di questa sera si aprirà con un argomento che ha segnato la fine della “Prima Repubblica”, l’inchiesta Mani Pulite. In questi giorni ricorre infatti il trentennale di quello che ha segnato la fine di un’epoca, scoperchiando un pozzo oscuro. Ci saranno come ospiti alcuni dei protagonisti dell’epoca: Gherardo Colombo, Claudio Martelli, Peter Gomez e Bobo Craxi.

Poi, per il collegamento esterno, vedremo la troupe di Non è l’Arena a Castrolibero dove un gruppo di studenti occupa ormai da due settimane una scuola.. Ospiti per questo episodio Nicola Morra, Stefania Andreoli, Eva Del Canto e Mario Rusconi.

Green Pass e vaccini: si torna a discutere con Nunzia Schirilò e Mariano Amici

Ma dove si vedranno le “scintille” sarà sicuramente quando si parlerà di Green Pass e vaccini, con ospiti notoriamente contrari alla certificazione verde e alla vaccinazione. Proprio nei giorni scorsi sono partiti i controlli per verificare che vengano applicate le nuove norme che obbligano gli over 50 al vaccino per poter lavorare e questo ha fatto salire il livello di contestazione nei movimenti no-green pass e no-mask. La discussione di questa sera è mirata , attraverso una serie di servizi, a comprendere chi c’è dietro al movimento e quali sono gli interessi economici in ballo. Gli ospiti in studio sono Pasquale Bacco, Paolo Mezzana, Luca Telese, Nunzia Schirilò, Mariano Amici e Andrea Stramezzi.