Non è l’Arena, anticipazioni e ospiti puntata di domenica 27 febbraio 2022

Torna puntuale l’appuntamento con “Non è l’Arena”, il programma domenicale condotto da Massimo Giletti. Oggi, domenica 27 febbraio, la trasmissione de La7 andrà in onda come sempre in diretta a partire dalle ore 21.15.

Non è l’Arena, di cosa si parlerà nella puntata del 27 febbraio

Nella puntata di oggi, 27 febbraio, Massimo Giletti farà un approfondimento sui drammatici fatti che stanno accadendo nell’Est Europa: la guerra tra Russia e Ucraina sarà infatti al centro del dibattito iniziale, ci saranno collegamenti in diretta e gli inviati racconteranno la situazione in tempo reale, facendoci capire qual è situazione attuale. In studio si cercherà di capire come e perché si è arrivati al conflitto armato, quali sono gli interessi nascosti, a chi giova la guerra, quali sono i risvolti, quali sono le conseguenze di questa operazione militare che sta facendo centinaia di vittime e che sta portando ripercussioni economiche enormi in tutta Europa e che desta preoccupazioni per il futuro.

Si proverà poi a rispondere a una domanda che interessa gli italiani, ovvero quali sono le ripercussioni della guerra sulla politica interna della nostra nazione e sulla nostra economia, visto la nostra poca autonomia energetica? Perché non si sfruttano le potenzialità che ha l’Italia, a partire dall’eolico e dall’energia solare, per non parlare del carbone e del petrolio che l’Italia ha?

Non è l’Arena, il dibattito

Gli effetti della guerra sono infatti un aumento dei costi sui tutto, ma soprattutto sui carburanti, arrivati a oltre 2 euro al litro sul servito. Un problema che si ripercuote su tutto il resto, perché i costi dei trasporti delle merci vanno a far aumentare di conseguenza tutti i prodotti al consumo. Per questo qualche giorno fa gli autotrasportatori hanno protestato bloccando le maggiori strade italiane. Un pieno per un camion, infatti, arriva oggi a costare anche 1200 euro.

Non è l’Arena, gli ospiti della serata

Nella puntata di oggi ci saranno diversi ospiti: abbiamo Francesca Donato, Luca Telese, Vincenzo Camporini, Vera Shcherbakova, Nathalie Tocci, Nicolay Lilin, Peter Gomez, Gad Lerner, Vladislav Maistruk, Alan Friedman, Emanuele Dessi’, Barbara Lezzi, Luigi Scordamaglia, Ernesto Preatoni, Tommaso Cerno e Guido Crosetto.