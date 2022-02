Non è l’Arena, stasera in tv il medico “no vax” di Ardea Mariano Amici: anticipazioni 13 febbraio 2022

Non è l’Arena, stasera in tv il medico “no vax” di Ardea Mariano Amici. Torna l’appuntamento con Massimo Giletti in prima serata su La7. Una nuova puntata di Non è l’Arena andrà in onda stasera dalle 21.15. Tanti come sempre i temi: si parlerà del caso del Liceo della Calabria, con le presunte molestie perpetrate da un Professore a delle studenti, e delle nuove rivelazioni di Luca Palamara. Spazio poi al dibattito su pandemia e no vax.

In tal senso ospite a Non è l’Arena sarà il medico di Ardea, in Provincia di Roma, Mariano Amici che sin dallo scoppio della pandemia è stato al centro di tantissime polemiche per le posizioni assunte nei confronti della gestione dell’emergenza Covid, fino, in ultimo, al caso-vaccino, che gli è costata la professione stessa di medico considerando la sua decisione di non vaccinarsi contro il virus.

Chi è Mariano Amici, il medico “no vax” di Ardea (Roma)

Il medico di base esercitava la sua professione ad Ardea, in Provincia di Roma. E’ diventato noto per le sue posizioni contro i vaccini anti Covid ma anche per le sue affermazioni in merito alla gestione stessa della pandemia, tanto da essere accusato di essere ‘negazionista’. Amici, i cui pazienti a causa delle sue posizioni anche i suoi pazienti si erano divisi, si è sempre detto non contrario a prescindere ai vaccini ma di non essere favorevole a quello specifico contro il Coronavirus. Nei mesi scorsi ha anche lanciato il simbolo Amici per l’Italia. Il medico si è sempre espresso in modo critico inoltre anche verso tamponi e mascherine.