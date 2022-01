Non mi lasciare, anticipazioni prima puntata 10 gennaio 2022: cast della fiction di Rai 1, trama, quante puntate sono

Debutta questa sera, lunedì 10 gennaio 2022, su Rai 1 la nuova fiction ‘Non mi lasciare‘, che vede tra i protagonisti l’attrice Vittoria Puccini. Una serie tra dark web e reati contro i minori, che si preannuncia essere già un successo.

Non mi lasciare, anticipazioni 10 gennaio 2022: trama della fiction

Elena Zonin (interpretata da Vittoria Puccini) è un vice questore della Polizia, specializzata in crimini informatici, che vive e lavora a Roma e da anni indaga su una rete di pedofili responsabile del rapimento e del traffico, sul dark web, di minori. Quando dalle acque della Laguna di Venezia affiora il corpo senza vita di Gilberto, un adolescente apparentemente suicida, il vice questore lo collega al ‘suo’ caso e parte per Venezia, proprio da lì dove vent’anni prima si era allontanata. Qui ritroverà Daniele Vianello, questore aggiunto, e la moglie Giulia, un tempo la sua migliore amica. Le indagini porteranno alla scoperta di un caso articolato e i tre dovranno fare i conti sia con il loro passato che con nemici potenti e insospettabili.

Non mi lasciare: quante puntate sono

Non mi lasciare è la nuova serie di Rai 1, per la regia di Ciro Visco, che terrà compagnia al pubblico per quattro serate. Tutti gli episodi saranno disponibili sulla piattaforma Rai Play.

Non mi lasciare: cast e location della fiction

Nel cast: Vittoria Puccini, Alessandro Roia, Sarah Felberbaum.