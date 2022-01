Non mi lasciare, anticipazioni seconda puntata 17 gennaio 2022: trama episodi, cast e quante puntate sono

Ha debuttato la scorsa settimana e già si preannuncia essere un successo visto che ha appassionato milioni di telespettatori. Stiamo parlando della nuova fiction di Rai 1 Non mi lasciare, che vede tra i protagonisti Vittoria Puccini: una serie tra dark web e reati contro i minori, tra casi da risolvere e passato che torna. Ma cosa succederà nella seconda puntata in onda stasera, lunedì 17 gennaio?

Non mi lasciare, anticipazioni 17 gennaio 2022: trama episodi

Nella seconda puntata, Angelo, fuggito dall’orfanotrofio, si risveglia in un luogo buio. Qualcuno lo ha rapito. Intanto, Elena continua a indagare sulla morte di Gilberto: per le autorità si tratta di un suicidio, ma lei grazie all’aiuto di Daniele scopre che prima di sparire il ragazzo chattava con un’amica, una certa Sofia. Proprio quest’ultima, infatti, gli ha dato un appuntamento: nessuna Sofia, da Gilberto si è presentato un rapinatore, identificato in Pietro Tomà. A casa dell’uomo Elena troverà del materiale che la lascerà senza parole: prima di Gilberto, ha fatto altre vittime? Intanto, Elena si troverà a fare i conti con il proprio passato.

Non mi lasciare: quante puntate sono

Non mi lasciare terrà compagnia al pubblico di Rai 1 ancora per tre serate con l’ultima puntata che andrà in onda, salvo cambiamenti del palinsesto, il 31 gennaio, sempre in prima serata.