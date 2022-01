Non mi lasciare, anticipazioni terza puntata 24 gennaio 2022: trama episodi, cast e repliche

Terza e imperdibile puntata di Non mi lasciare, la fiction di successo di Rai 1 che ha debuttato diverse settimane fa e che sta appassionando milioni di telespettatori. La serie racconta la storia di Elena Zonin, interpretata da Vittoria Puccini, un vice questore della Polizia specializzata in crimini informatici, che da anni indaga su una rete di pedofili, responsabile del rapimento e del traffico sul dark web, di minori.

Non mi lasciare, anticipazioni terza puntata 24 gennaio 2022

Nell’episodio di questa sera, lunedì 24 gennaio, Elena decide di andare alla casa famiglia, che ospitava Angelo e la psicologa che si occupava di lui lo descrive come un ragazzino forte, nonostante l’apparenza. Elena, intanto, invitata da Giulia, sua amica e ora moglie di Daniele, partecipa alla festa di compleanno del loro primogenito, Emilio, ma senza farsi vedere lascia quella casa e parte per Roma.

Qui, nella Capitale, incontra suo figlio Diego, che sta attraversando la primi crisi amorosa adolescenziale. Giulia, intanto, scavando nel passato di Elena scopre qualcosa che non si aspettava. Nel frattempo, proprio Elena e la sua squadra riescono ad entrare nella chat incriminata e, nascondendosi sotto un profilo falso, riescono a ottenere un filmato di Angelo, che è ancora prigioniero. Scoprono dove si trova, ma il carceriere è fuggito. Proprio lui che, stando agli elementi raccolti, ha vissuto in un orfanotrofio, lì dove Elena troverà i documenti che cercava da tempo.

Non mi lasciare: cast, data della puntata finale

L’ultima puntata di Non mi lasciare, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda lunedì 31 gennaio, sempre in prima serata su Rai 1. Nel cast: Vittoria Puccini, Alessandro Roia, Sarah Felberbaum, Maurizio Lombardi, Sandra Ceccarelli e tanti altri attori di spicco.