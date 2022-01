Non mi lasciare, anticipazioni ultima puntata 31 gennaio 2022: trama episodi e repliche

Ultimo e imperdibile appuntamento con ‘Non mi lasciare‘, la fiction di successo di Rai 1 che da settimane sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. Una serie tv, che vede tra le protagoniste Vittoria Puccini, incentrata sul dark web, sulla pedofila e sulla ‘vendita’ online di minorenni. Cosa succederà e come si concluderà?

Non mi lasciare, anticipazioni ultima puntata 31 gennaio 2022: trama episodi

Elena e Daniele riusciranno, finalmente, a portare alla luce la verità e gli abusi perpetrati all’interno dell’orfanotrofio. Ma i colpi di scena non mancheranno. Nella penultima puntata, infatti, Elena ha avuto un brutto incidente e dovrà essere ricoverata in ospedale, quindi tutto sarà nelle mani del collega Daniele, che riuscirà a scoprire il nascondiglio di Andrea, il carceriere del piccolo Angelo. Una volta lì, su quel posto, Daniele verrà attaccato da Andrea, mentre uno degli agenti verrà ferito. Così, il carceriere si troverà a chiedere aiuto a un uomo misterioso, che lui chiama ‘Maestro’, che alla fine però lo tradirà. Cosa succederà? Chi è coinvolto in questo assurdo traffico di minori?

Non mi lasciare: cast e dove vedere le repliche

Nel cast: Vittoria Puccini, Alessandro Roia, Sarah Felberbaum, Maurizio Lombardi, Sandra Ceccarelli e tanti altri attori di spicco. Tutti gli episodi, lo ricordiamo, sono disponibili sulla piattaforma Rai Play.