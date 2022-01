Non mi lasciare, anticipazioni ultima puntata 31 gennaio 2022: trama episodi e repliche

Ultima e imperdibile puntata di Non mi lasciare, la fiction di successo di Rai 1 con Vittoria Puccini protagonista. Una serie tv che racconta il mondo del dark web, della pedofilia e della vendita in rete di minori, un giallo appassionante, con milioni di telespettatori che ogni lunedì seguono incollati al televisore gli episodi. Ma cosa succederà il 31 gennaio per il gran finale?

Non mi lasciare, anticipazioni ultima puntata 31 gennaio 2022: trama episodi

Elena, vice questore, finirà in ospedale dopo la terribile sparatoria che l’ha coinvolta. Fortunatamente è viva, ma in sua assenza sarà Daniele a dover portare avanti le indagini: insieme alla squadra scoprirà dove si trova Andrea, il carceriere del piccolo Angelo. Che anche questa volta riuscirà a scappare. Intanto, stando alle anticipazioni, qualcuno riuscirà a entrare nella macchina di Elena e le ruberà tutti i documenti che avevano trovato nel vecchio orfanotrofio. Ci saranno altri colpi di scena? Si arriverà alla verità e al colpevole?

Ci sarà la seconda stagione di Non mi lasciare?

La fiction, che ha debuttato diverse settimane fa, ha appassionato milioni di telespettatori, ma al momento sulla seconda eventuale stagione tutto tace. Il pubblico ritornerà a vedere Vittoria Puccini nei panni del vice questore? Chissà… Intanto, non ci resta che seguire l’ultima e imperdibile puntata in onda lunedì 31 gennaio, sempre in prima serata su Rai 1.

Dove vedere le repliche di Non mi lasciare?

Tutti gli episodi di Non mi lasciare, lo ricordiamo, sono disponibili in replica sul portale Rai Play.