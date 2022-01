Non mi lasciare, si farà la seconda stagione della serie di Rai 1? Ultime news e anticipazioni

Quattro puntate, una mini serie che ha riscosso un notevole successo su Rai 1. Stiamo parlando della fiction con Vittoria Puccini ‘Non mi lasciare‘, quella incentrata sul dark web, sulla pedofilia e sul traffico di minorenni in rete. Ma ora che sta per concludersi e presto ci sarà il finale di stagione, molti telespettatori si chiedono: ci sarà la seconda parte? Il vice questore Elena Zonin tornerà in televisione?

Si farà la seconda stagione di Non mi lasciare?

La prima stagione ha riscosso un notevole successo, ha appassionato ogni lunedì migliaia e migliaia di telespettatori, ma su un’eventuale seconda parte tutto tace. Forse è troppo presto per un’ufficialità, ma stando alle anticipazioni di TVBlogo Elena Zonin potrebbe tornare su Rai 1: ‘Elena Zonin potrebbe indagare su un altro caso, in un’altra città’ – si legge in una storia Instagram di TvBlog. Sarà davvero così? Il vicequestore lascerà Venezia e si trasferirà in un’altra città?

Anticipazioni ultima puntata Non mi lasciare 31 gennaio 2022

In attesa di una seconda stagione (non ancora confermata), vediamo cosa succederà nell’ultima puntata. Elena e Daniele riusciranno, finalmente, a portare alla luce la verità e gli abusi perpetrati all’interno dell’orfanotrofio. Ma i colpi di scena non mancheranno. Nella penultima puntata, infatti, Elena ha avuto un brutto incidente e dovrà essere ricoverata in ospedale, quindi tutto sarà nelle mani del collega Daniele, che riuscirà a scoprire il nascondiglio di Andrea, il carceriere del piccolo Angelo. Una volta lì, su quel posto, Daniele verrà attaccato da Andrea, mentre uno degli agenti verrà ferito. Così, il carceriere si troverà a chiedere aiuto a un uomo misterioso, che lui chiama ‘Maestro’, che alla fine però lo tradirà. Cosa succederà? Chi è coinvolto in questo assurdo traffico di minori?