“Non ti ho scelto con la testa, ma…”, Brando spiazza il pubblico a Uomini e Donne: colpo di scena

Anche questa nuova settimana comincia con un altro appuntamento con Uomini e Donne, il noto dating show condotto da Maria De Filippi che va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14,45 su Canale Cinque. Come sempre, saranno presenti in studio i noti opinionisti Gianni Sperti, Tina Cipollari e Tinì Cansino, pronti a commentare tutto quello che accadrà. Ma ora, scopriamo insieme nel dettaglio tutto quello che è successo nelle nuove registrazioni grazie all’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni.

Brando ha fatto la sua scelta definitiva

Finalmente, dopo un percorso durato sei mesi, il tronista Brando Ephrikian ha fatto la sua scelta. Già nelle scorse puntate, la scelta era stata rimandata. Dopo aver visto arrivare le due corteggiatrici molto arrabbiate, infatti, Brando non si sentiva più sicuro. Ma ora sembrerebbe che il tronista abbia le idee chiare ed ha preso una decisione: la sua scelta è Raffaella Scuotto. “Non ti ho scelto con la testa, ma con il cuore”, sono state queste le parole pronunciate dal tronista. Subito dopo i due si abbandonano a un bacio molto passionale. Tutte le persone presenti in studio sono rimaste stupite perché pensavano che la scelta fosse Beatriz D’Orsi, l’altra corteggiatrice. Per quanto riguarda Beatriz, quando Brando le ha detto che non sarebbe stata lei la sua scelta, c’è rimasta molto male ed è scoppiata in lacrime, ma lui ha saputo dirle delle parole molto dolci e confortanti.

Il percorso di Brando e Raffaella

Il percorso di Brando e Raffaella è stato piuttosto travagliato. Fin dall’inizio, Brando ha sempre dichiarato che Raffaella non fosse proprio la sua ragazza ideale dal punto di vista estetico, ma poi, imparando a conoscerla meglio se ne è innamorato ed è stato capace anche di accettare i suoi difetti. Raffaella, invece è stata attratta da lui sin dal primo istante e ha fatto anche un gesto molto importante, presentandolo a sua mamma.

Ida elimina Daniele

La tronista Ida Platano ha deciso di eliminare il suo corteggiatore Daniele. Già nelle scorse puntate, aveva anticipato che riteneva Daniele un po’ troppo giovane per lei e ora si è convinta che non sono fatti l’uno per l’altra. A questo punto, i corteggiatori di Ida rimangono due: Mario Cusitore e Pierpaolo Siano. Ida ha portato in esterna entrambi e in studio c’è stata anche una discussione perché i due corteggiatori sono molto delusi dal suo comportamento. Sia Mario che Pierpaolo sono molto arrabbiati con lei e infatti nessuno dei due ha invitato Ida a ballare.

Il nuovo tronista comincia il suo percorso

Nella scorsa puntata ha fatto il suo esordio il nuovo tronista. Daniele è un ragazzo napoletano di 33 anni, ma vive a New York e sembrerebbe avere le idee molto chiare. Ha deciso di portare in esterna due ragazze per conoscerle meglio e in puntata ha fatto subito un’eliminazione. Come proseguirà il suo percorso? Riuscirà a trovare la sua anima gemella? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate.