Noor a Sanremo Giovani 2023: chi è, età, canzoni, Tik Tok, testo e video di Tua Amelie

Noor è il nome d’arte della giovanissima cantante Noor Amelie Mocchi. L’artista ha 18 anni, non è di origini italiane e vive ad Urbino, nelle Marche. Amelie studia al liceo classico e frequenta la scuola di musica locale. Una delle sue grandi passioni è ovviamente la musica e tutto è iniziato con dei semplici filmati su Tik Tok grazie ai quali ha avuto modo di farsi conoscere. Da quel momento un crescendo di opportunità si è presentato di fronte alla giovane artista.

Le origini di Noor Amelie Mocchi

Ma cosa sappiamo della giovanissima partecipante all’edizione 2023 di Sanremo Giovani? Come anticipato, Noor non è di origini italiane, lei stessa ha spiegato: ‘Mia madre e io siamo nate in Kirghizistan, in Asia centrale, vicino il Kazakistan, mentre mio padre è di Bergamo. Sono cresciuta tra queste culture e questo influenza la mia musica. Forse la musica è un collante tra queste parti di me un po’ diverse. Quando sono in Kurdistan mi manca Bergamo e viceversa, quindi la musica mi aiuta a sentire meno queste mancanze’.

Rispetto invece al suo nome d’arte, Noor, significa ‘Luce’ ed è senza dubbio uno degli aggettivi che meglio qualifica la giovane che esprime tutta se stessa attraversi il canto: ‘quando canto è come se accendessi la luce del mio corpo, la mia voce è l’interruttore di questa magia che mi porta lontano’, racconta.

Da Tik Tok a Sanremo Giovani

Noor Amelie Mocchi ha iniziato a farsi conoscere su Tik Tok e da quel momento le opportunità pre crescere all’interno del mondo della musica non si sono fatte attendere. In particolare è il 2021 quando Amelie diviene è una delle protagoniste della serie Rai “Tu non sai chi sono io”, a marzo sempre del 2021 pubblica invece il singolo “Respiro”, e a maggio dello stesso anno “A quando”. Attualmente l’artista è impegnata nella scrittura del suo primo album e nella preparazione della propria partecipazione alla nuova edizione di Sanremo Giovani.

Il testo di Tua Amelie di Noor Amelie Mocchi

Distruggimi

prima che riesca a vederti di schiena

quando mi guardi quei pochi secondi

diventano un invito a cena

Dolce Amelie

dicevi così

occhi lucidi bruciano ancora

sei fatta così

ma non stringermi

ho bisogno di cadere sola

ma ti ho fatto più male di me

per salvarti

Amelie

Puoi cercarmi sul tardi

avrai fame a guardarmi

hai lasciato veleno Chanel

luce blu e tanti graffi

saprai ricordarti

di strade che portano a me

oh Amelie, Amelie

resta la stessa

la stessa Amelie

la stessa Amelie,

tua Amelie.

Non mi hai spogliato solo col pensiero

ma se ci penso metto l’odio in tasca

forse davvero non valevi il tempo

di riconoscerti in mezzo a una festa

vestito corto solo per piacerti

diamanti addosso sono maledetti

che ci siamo detti

stringi forte i denti

e

Amelie, proteggiti

Però hai fatto più male tu a me

per salvarti

Amelie

Puoi cercarmi sul tardi

avrai sete a guardarmi

hai lasciato due gocce Chanel

luce blu e tanti schiaffi

saprai ricordarti

di strade che portano a me

Oh Amelie, Amelie

resta la stessa,

la stessa Amelie

la stessa Amelie

tua Amelie.

Chiusa dentro una stanza

Amelie, non ti basta?

Hai paura di tirarti su

ma se poi non ti passa

Amelie le tue labbra

si chiudono e non ridi più

e sei bellissima per chi ti guarda

sei tua e di nessun’altra

e sei bellissima anche senza forze

sei tua solo se ne hai voglia

Puoi cercarmi sul tardi

avrai fame a guardarmi

hai lasciato veleno Chanel

luce blu e tanti graffi

saprai ricordarti

di stanze che portano a me

oh Amelie, Amelie

resta la stessa

la stessa Amelie

la stessa Amelie,

tua Amelie.

