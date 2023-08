Noos – L’avventura della conoscenza, sesta e ultima puntata: anticipazioni giovedì 3 agosto

Ultimo appuntamento con Noos – L’avventura della conoscenza. Quella di domani, giovedì 3 agosto, in prima serata su Rai 1 è la sesta puntata, ma anche quella conclusiva del programma condotto da Alberto Angela. Ancora una volta verranno proposte al folto pubblico appassionato della trasmissione di divulgazione scientifica, una serie di argomenti che non mancheranno di solleticare la curiosità.

Il parto di una megattera e i pericoli imminenti per il cucciolo

Tra i tanti, si accenderanno i riflettori sul parto di una megattera nelle acque del Pacifico. Il fantastico momento della nascita, verrà bruscamente interrotto dal rischio che il cucciolo possa essere preda dei numerosi squali. Seguirà un’intervista a Luca Parmitano, il primo astronauta italiano, che si soffermerà su qual è la procedura per diventare astronauti. L’attenzione dei telespettatori verrà, poi, dirottata sugli aerei e sulle modalità grazie alle quali sono in grado di volare. Una spiegazione affidata a Ruggero Rollini e Giuliana Galati, rispettivamente chimico e fisica.

La nuova arma per combattere le cellule cancerose

Grazie al Centro Nazionale di Adrotrerapia Oncologica, Noos si soffermerà sulla lotta ai tumori e la nuova arma per combatterli, la protonterapia. Una forma di radioterapia che getta fasci di protoni sulle cellule cancerose. Grazie alla biologa di ecosistemi dell’Università di New York, Elizabeth Care è stato possibile filtrare il Dna di una famiglia di anatre dall’aria.

Pornografia, ieri come… oggi: gli antichi murali di Pompei

Verrà proposto un focus sulla pornografia, come dato di fatto che non nasce solo ai nostri tempi grazie ai supporti tecnologici e alla tv, ma esistente già nell’antichità, basta guardare le pitture murali di Pompei. E restando nella storia, Noos, insieme ai carabinieri per la tutela del Patrimonio culturale e agli esperti del museo Archeologico nazionale di Napoli, ritroveranno la testa che è stata staccata alla statua di Hermes, il messaggero degli dei, nel parco archeologico dei Campi Flegrei.

Sono ancora tanti i temi sui quali il programma si soffermerà: la trasformazione genetica di ciò che mangiamo, gli errori scientifici commessi dagli sceneggiatori di Star Wars e anche documentari della Bbc nel quale animali daranno ricorso a tecniche seduttive per trovare il partner giusto per la riproduzione.