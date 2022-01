NowTv, film e serie tv in uscita a febbraio 2022: catalogo e programmazione Sky

NowTv, film e serie tv in uscita a febbraio 2022, ecco il catalogo completo e la programmazione Sky. Gli abbonati sono in attesa di conoscere i nuovi film e serie tv in arrivo, a conti fatti, tra poche ore. Ci sarà qualche esclusiva? Quali saranno i grandi successi del cinema disponibili per la visioni?

NowTv, film in uscita a febbraio 2022 per gli abbonati

Partiamo dai film. Il primo febbraio sarà disponibile “Pig”, con Nicolas Cage. Sempre a febbraio sarà disponibile “Tre piani” adattamento su pellicola dell’omonimo romanzo. A metà mese arriverà anche “Eiffel” con Emma Mackey. Per gli amanti dell’animazione ecco a fine mese “Space Jam: new legends” sequel del famosissimo film uscito nel 1997.

Le novità Sky a febbraio 2022: ecco le serie Tv in arrivo

La prima serie Tv in arrivo su NowTv e Sky è “Trust me”. Nel corso del mese saranno rese disponibili le due stagioni. Affronta le vicende di un’ex impiegata costretta a fuggire dalla sua vita fino a cambiare identità e a trasferirsi insieme alla figlia. “Tell me a story 2” arriverà per gli abbonati il 9 febbraio 2022. Il 18 febbraio sarà disponibile invece la miniserie “L’indice della paura“.