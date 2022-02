Nuovi episodi Futurama, 20 puntate inedite in uscita in streaming su Disney+: anticipazioni, trama e quando escono

Buone notizie per i fan di ‘Futurama‘ perché presto su Disney+ arriveranno i nuovi e imperdibili episodi della comedy animata creata da Matt Groening e David X.Cohen. Ma quando usciranno queste puntate inedite? E come fare per vederle?

Futurama su Disney+: ecco quando escono le puntate inedite

Saranno 20 i nuovi episodi di Futurama, con il debutto che è previsto entro il 2023. Si tratta di una serie, per chi non lo sapesse, animata comica e futurista messa a punto dal creatore de ‘I Simpson’ Matt Groening e parla di un uomo ibernato nel 1999, che si scongela alla vigila del 31° secolo. Futurama è andata in onda per la prima volta negli Stati Uniti su Fox dal 1999 al 2003, poi è tornata nel 2007 con quattro film direct to Dvd, che successivamente sono stati trasmessi come episodi da mezz’ora su Comedy Central. Nel giugno del 2010 c’è stato l’ennesimo ritorno, ma ora sulla piattaforma in streaming Disney+ è tutto (quasi) pronto per i nuovi 20 e imperdibili episodi. Insomma, l’attesa ne varrà sicuramente la pena!