Oggi è un altro giorno lunedì 24 gennaio 2022 non va in onda: ecco perché e quando torna

Lunedì di pausa per Oggi è un altro giorno, il programma pomeridiano di Rai 1 condotto ogni settimana, fino al venerdì, da Serena Bortone. Il pubblico oggi dovrà fare a meno dei tanti ospiti, degli affetti stabili e dei loro racconti di vita perché la trasmissione non andrà in onda e lascerà spazio alle prime votazioni per l’elezione del Presidente della Repubblica.

E’ stata proprio Serena Bortone venerdì, alla fine della puntata, ad annunciare che la trasmissione lunedì 24 gennaio non sarebbe andata in onda. “Ci sarà lo speciale del TG1 alle 14.35 circa condotto da Monica Maggioni, ma ci sarò anche io, ci sarà anche Alberto Matano. In qualche modo saremo insieme per commentare l’addio dei lavori, che ci porteranno alla elezione del Presidente della Repubblica, atto importante per la nostra vita democratica”.

Quando torna in onda Oggi è un altro giorno?

Salvo cambiamenti del palinsesto, la trasmissione tornerà in onda domani, martedì 25 gennaio 2022, sempre intorno alle 14 su Rai 1.