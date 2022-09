Oggi è un altro giorno lunedì 26 settembre 2022 non va in onda: ecco perché

Una mattinata ‘movimentata’ sul fronte televisivo in casa Rai. Un po’ per lo sciopero e un po’ per le elezioni politiche, molti programmi sono stati cancellati e il palinsesto, anche pomeridiano, è stato stravolto.

Cancellati Unomattina e Storie Italiane

I telespettatori che questa mattina si sono sintonizzati su Rai 1 hanno subito notato che qualcosa non andava. Unomattina, il programma di Massimiliano Ossini, non è andato in onda. E lo stesso è accaduto con Storie Italiane di Eleonora Daniele. Il motivo? L’azienda ha deciso di lasciare spazio alle elezioni, all’informazione con un’edizione lunga e straordinaria del TG1 che vede alla conduzione la direttrice Monica Maggioni.

Salta Oggi è un altro giorno

Niente da fare anche per Oggi è un altro giorno. Il programma di Serena Bortone, che dal lunedì al venerdì accoglie in studio molti ospiti, oggi pomeriggio non andrà in onda: al suo posto un’edizione del TG1, che durerà circa due ore.

Lo sciopero Rai

Alla decisione di mettere al centro l’informazione segue anche una giornata ‘nera’ per la Rai. Sì perché i tecnici di Roma hanno deciso di incrociare le braccia e di fermarsi, proprio all’indomani delle elezioni: Agorà su Rai 3, infatti, non è andato in onda.