Oggi è un altro giorno va in onda giovedì 8 dicembre 2022? Gli ospiti nel giorno dell’Immacolata

Nonostante il giorno di festa, torna anche oggi, 8 dicembre, giorno dell’Immacolata, l’appuntamento con Oggi è un altro giorno il programma televisivo in onda alle 14.05 su Rai 1, condotto da Serena Bortone. Una trasmissione attesa dal pubblico televisivo che aspetta di conoscere gli ospiti di questa giornata, di ascoltare i loro racconti di vita.

Gli ospiti di oggi

Ad aprire la puntata sarà un ospite di eccezione, da qualche tempo lontano dal piccolo schermo, una conduttrice e una giornalista di successo: Paola Saluzzi. La giornalista ci esporrà le motivazioni per le quali non è più presente in tv, si lascerà andare a quale indiscrezione sulla sua vita privata e sul coronamento di questo nuovo amore con il collega Gabriele Romagnoli con il quale è sposata dal 2015.

A seguire sarà la volta di Alexia, una nota cantante, anche le da tempo lontana dai riflettori, ma una musicista che ha avuto un enorme successo non solo nazionale, ma internazionale. La cantante presenterà un disco con canzoni di Natale e chissà che non sia anche l’occasione di farne sentire qualcuna, deliziando i telespettatori con quella voce tanto grintosa che l’ha caratterizzata lungo tutto il corso della sua carriera.

A chiudere la carrellata di ospiti ci sarà un noto giornalista e scrittore, diventato ormai anche un opinionista in diverse trasmissioni televisive, Mario Calabresi. Un professionista che lega la sua carriera giornalistica a La Stampa e La Repubblica due testate delle quali è stato anche direttore. Ma Calabresi è tanto altro, la sua carriera è stata ricca di successi. I suoi libri hanno infatti un grande consenso di pubblico. Oggi l’autore presenterà il suo ultimo lavoro, “Una volta sola. Storie di chi ha avuto il coraggio di scegliere”. La puntata dell’Immacolata con Oggi è un altro giorno si annuncia estremamente interessante e ricca di sorprese per i suoi telespettatori.