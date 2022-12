Oggi è un altro giorno va in onda mercoledì 7 dicembre 2022? Cosa sappiamo

Oggi è un altro giorno è un programma televisivo condotto da Serena Bortone entrato ormai nelle case degli italiani da due anni, dal settembre del 2020. Va in onda tutti i giorni a partire dalle 14 su rai 1 e racconta storie di vita. Vicende di persone, sia personaggi famosi che gente comune, che sta cercando di rialzarsi dopo la pandemia da Covid- 19.

L’appuntamento con la Bortone è tutti i giorni dal lunedì al venerdì e anche oggi, 7 dicembre, non mancherà di fare capolino nelle case degli italiani e oggi i riflettori si accenderanno come di consueto sul programma televisivo a partire dalle 14. Ospiti della puntata saranno: Gabriele Cirilli, Adelmo Togliani per ricordare Achille Togliani. Per lo spazio dedicato alla politica, invece interverranno: Nunzia De Girolamo e Vincenzo Spadafora.

Il ricordo del noto cantante Achille Togliani

L’attore, comico e cabarettista Cirilli, insieme all’attore, regista e sceneggiatore Togliani parleranno del papà di quest’ultimo Achille Togliani, cantante italiano noto per tantissimi brani che hanno segnato almeno due generazioni e tra le altre: ‘ Parlami d’ amore Mariù’ , ‘ Come pioveva’ , ‘ La luna si veste d’ argento’. Un noto personaggio dello spettacolo scomparso a 71 anni nel 1995 che vanta, tra l’altro ben sette partecipazioni al Festival di Sanremo.

A parlare di politica saranno due esperti: Nunzia De Girolamo e Vincenzo Spadafora

Ci sarà anche una parte del programma destinato alla politica nel quale interverrà Nunzia De Girolano, conduttrice televisiva ed ex politica italiana. La De Girolamo è stata deputata per due legislature, la XVI e la XVII; inoltre, dal 28 aprile 2013 al 27 gennaio 2014 è stata Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali nel governo Letta. Altro ospite politico sarà: Vincenzo Spadafora un personaggio del mondo politico italiano che dal settembre 2019 al febbraio 2021 ha ricoperto la carica di ministro per le Politiche giovanili e lo sport nel secondo Governo Conte. Saranno diversi gli aspetti della vita politica attuale da esaminare insieme ai due esperti che andranno a ruota libera su diverse questioni.

La puntata di oggi, 7 dicembre, come sempre si annuncia interessante e ricca di sorprese. In quella odierna in particolare ci sarà prima un salto nel passato con il noto cantante Achille Togliani, per poi ritornare su questioni attuali che riguardano la vita di tutti i giorni e, quindi, tutti gli italiani direttamente coinvolti dalle decisioni che l’attuale governo sta prendendo.