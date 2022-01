Olga di Uomini e Donne, chi è la nuova corteggiatrice di Nicola: età, over, biografia, instagram

Tutto è pronto per l’appuntamento pomeridiano con Uomini e Donne, il dating show più amato e visto di sempre. In onda su Canale 5 e diretto da Maria De Filippi siamo pronti a vedere tante persone pronte a mettersi in gioco per trovare l’amore. Ci sono stati tanti cambiamenti negli ultimi giorni, tra cui nuovi corteggiatori e corteggiatrici. E’ il caso di Olga, una signora giunta il giorno 12 gennaio 2022 per conoscere Nicola, ma il cavaliere l’aveva mandata a casa perché non voleva approfondire la conoscenza. Invece oggi, colpo di scena, Nicola ha chiesto alla redazione di richiamare Olga, perché ha cambiato idea. Conosciamola meglio!

Olga di Uomini e Donne: chi è la nuova corteggiatrice di Nicola

Olga è una signora molto carina giunta in redazione per conoscere Nicola. E’ stata sposata e anche separata, è una casalinga e ama molto cucinare. E’ molto emozionata all’idea di conoscere Nicola.

Olga, il ritorno?

Da quando la pagina ufficiale di Instagram di Uomini e Donne ha postato la sua foto, sul social sta impazzando la polemica su Olga. Alcune persone che seguono il programma hanno scritto nei commenti alla foto che se la ricordano in quanto aveva partecipato all’edizioni di due anni fa per corteggiare Romolo. La polemica verte non tanto sul fatto che una corteggiatrice sia tornata, ma più che altro sul fatto che né lei né lo staff ha detto nulla al riguardo. Scrive un’utente: «Questa signora ha già partecipato ed ora fanno finta che nn la conoscono…ma😅🤦🏼‍♀️»