Olly a Sanremo Giovani 2023: chi è, età, canzoni, Instagram, vita privata, testo e video de L’Anima balla

Olly, il giovane cantante di scuola genovese è protagonista in questo momento dell’anno anche con il suo nuovo singolo “Fammi Morire“, ideale follow up del brano uscito 7 mesi fa “Un’altra Volta“.

La promessa della musica italiana: Olly

Olly ha spiegato quanto testo e musica siano strettamente collegate a esperienze vissute in prima persona, infatti si tratta della storia di un amore da cui si è dipendenti e che, una volta finito, lascia una profonda cicatrice. Il tutto, raccontato in una vera e propria terapia di gruppo. “Fammi Morire” è figlio di uno studio delle melodie che riprendono un po’ quel modo di fare musica dei primi anni 2000, periodo di cui Olly è innamorato artisticamente.

Passando all’argomento ‘Sanremo Giovani 2022‘, Olly è carichissimo, pronto per affrontare quella che sarà una serata spartiacque della sua carriera e del suo percorso. Ci ha rivelato quanto si stia preparando psicologicamente per affrontare tutto ciò che accadrà e che, eventualmente, dovrà continuare ad affrontare nel caso di un passaggio alla fase finale dei big. Il brano con cui è arrivato a questo punto è “L’anima Balla” e, insieme a “Fammi Morire“, “Un’Altra Volta” e altre canzoni, comporrà l’ossatura del suo primo album che, in realtà doveva uscire già a ottobre ma che, al netto della notizia legata a Sanremo Giovani, è stato posticipato e si aspetta di capire per quando. Tutto dipenderà da cosa accadrà a metà dicembre.

La sua vita privata

Il vero nome dell’artista è Federico Olivieri ed è nato a Genova il 4 maggio 2001. Studia canto e musica fin da quando è bambino. Si iscrive anche al conservatorio. Inizia a scrivere canzoni fin da bambino, trovando in questo modo, il metodo migliore per esprimere sé stesso. Sulla sua vita privata, però, purtroppo, non conosciamo ancora molto.

L’anima balla

E ancora no

ancora non ho capito niente

e ti dirò

che c’ho provato ma non mi riesce

e vorrei spegnermi un giorno

solo per vedere chi piange nel mondo

lo so che è triste ma infondo

chi non è mai triste infondo

però ci sono delle volte in cui

sento il cuore che parla

e non conta più nulla

finché l’anima balla

non avere paura

Fede fai con calma

che la strada è lunga

finché l’anima balla

Posso fidarmi di te

oh no, oh no, oh no

che sei la fine del mondo

senza girarci attorno

dimmi se

posso fidarmi di te

oh no, oh no, oh no

che sei la fine del mondo

senza girarci attorno

dimmi se

Che cos’è questa danza

è la vita che vive

è una mamma in gravidanza

o un bambino che ride

è una foto che non ricordavo

è toccarsi per sbaglio la mano

è lasciarsi e trovarsi per caso

ma vedersi felici e capire che

c’est la vie se non vado allora fermati

ah pensaci

ballo nelle cose semplici eh

io non la vedevo ma

ho ballato insieme all’anima

ci sono delle volte in cui

sento il cuore che parla

e non conta più nulla

finché l’anima parla

non avere paura

Fede fai con calma

che la strada è lunga

finché l’anima balla

Posso fidarmi di te

oh no, oh no, oh no

che sei la fine del mondo

senza girarci attorno

dimmi se

posso fidarmi di te

oh no, oh no, oh no

che sei la fine del mondo

senza girarci attorno

dimmi se

c’est la vie se non vado allora fermati

ah pensaci

ballo nelle cose semplici eh

sento il cuore che balla e non conta più nulla

finché l’anima balla

Instagram

Al profilo @olly_nclusive, è possibile trovare Olly su Instagram. Al momento, conta 31.8 followers. Sul profilo, pubblica principalmente scatti legati alla sua sfera artistica.