Ordine di uscita cantanti quarta serata Sanremo 2023: la scaletta

Penultima serata di Sanremo 2023, con la puntata di oggi che verrà dedicata alle cover. Ogni artista in gara, sarà accompagnato per l’occasione con artisti di calibro internazionale, interpretando brani in italiano o lingua straniera della cultura musicale tra Anni ’50 e i Duemila. Una serata che, storicamente da quando è stata regolamentata all’interno della gara canora sanremese, ha sempre attratto tantissimi spettatori e dato spunti agli artisti per incidere tali pezzi nei loro album.

L’ordine dei cantanti alla serata delle cover per Sanremo 2023

In questa particolare tipologia di gara, che oltretutto garantirà un premio alla miglior performance musicale, potrebbe ribaltarsi l’esito provvisorio della classifica generale. Tanti artisti proveranno a portare i cavalli di battagli sul palco dell’Ariston, come nei casi di Paola & Chiara, Articolo 31, Gianluca Grignani o I Cugini di Campagna, mentre altri concorrenti si avventureranno in altre cover di diversi artisti, nella speranza di vincere la serata e lanciare un boom radiofonico con la loro intrerpretazione.

Questa sarà la scaletta della serata delle cover: