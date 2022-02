Ordine di uscita finale Festival di Sanremo 2022: scaletta cantanti, ospiti, chi vota e orari di sabato 5 febbraio

Sta per concludersi anche la 72esima edizione del Festival di Sanremo 2022, che ha visto alla conduzione per la terza volta consecutiva Amadeus. Questa sera, sabato 5 febbraio, sul palco dell’Ariston saliranno tutti i cantanti in gara, con le loro canzoni: solo tre saliranno sul podio, poi verrà decretato il vincitore. Al fianco del conduttore, per la finale, arriverà l’amatissima attrice Sabrina Ferilli.

Festival di Sanremo 2022: ordine di uscita della finale, la scaletta

Per la scaletta ufficiale è ancora troppo presto perché l’ordine di uscita verrà svelato nel corso della conferenza stampa delle 12 o nel primo pomeriggio. Quello che sappiamo con certezza è che sul palco dell’Ariston saliranno tutti i cantanti in gara e quindi rivedremo: Achille Lauro, Michele Bravi, Iva Zanicchi, Rkomi, Fabrizio Moro, Irama, Mahmood e Blanco, Giusy Ferreri, Giovanni Truppi, Emma, Aka7even, Dargen D’Amico, Gianni Morandi, Ditonellapiaga e Rettore, Elisa, Noemi, Highsnob e Hu, Le Vibrazioni, Sangiovanni, Massimo Ranieri, La Rappresentante di Lista, Ana Mena, Matteo Romano, Tananai e Yuman.

Articolo in aggiornamento

Chi sono gli ospiti della finale di Sanremo sabato 5 febbraio 2022?

Alla conduzione, insieme ad Amadeus, arriverà l’attrice romana Sabrina Ferilli. E sul palco saliranno Fabio Rovazzi e Orietta Berti, che hanno condotto una parte del Festival dalla Costa Toscana. Ma non finisce qui. Super ospite sarà il cantante Marco Mengoni.