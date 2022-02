Ordine di uscita Sanremo 2022, la scaletta ufficiale della terza serata (3 febbraio)

Dopo il debutto della prima puntata e il successo della seconda, all’Ariston è tutto pronto per la terza serata del Festival di Sanremo 2022, condotto da Amadeus e giunto alla sua 72esima edizione. Questa sera si esibiranno tutti i cantanti in gara, il pubblico potrà finalmente votare e alla conduzione, insieme al padrone di casa, salirà sul palco l’attrice e volto noto del web Drusilla Foer. Ma qual è la scaletta ufficiale? E chi saranno gli ospiti?

Sanremo 2022, la scaletta ufficiale di giovedì 3 febbraio: l’ordine di uscita

Ancora non è stata svelata la scaletta ufficiale, che come sempre verrà annunciata durante la conferenza stampa delle 12, ma sappiamo con certezza che questa sera canteranno e saliranno sul palco dell’Ariston tutti i 25 big in gara. Stiamo parlando di Achille Lauro, Aka7even, Ana Mena, Dargen D’Amico, Ditonellapiaga e Rettore, Elisa, Emma, Fabrizio Moro, Gianni Morandi, Giovanni Truppi, Giusy Ferreri, Highsnob e Hu, Irama, Iva Zanicchi, La Rappresentante di Lista, Le Vibrazioni, Mahmood e Blanco, Massimo Ranieri, Matteo Romano, Michele Bravi, Noemi, Rkomi, Sangiovanni, Tananai e Yuman.

Chi sono gli ospiti della terza serata di Sanremo: il programma di giovedì 3 febbraio 2022

Dopo i Maneskin, Laura Pausini, Checco Zalone, i Meduza, questa sera saliranno sul palco dell’Ariston Roberto Saviano e Cesare Cremoni, mentre in collegamento dalla nave Costa Toscana ritorneranno i Coma_Cose con Orietta Berti e Fabio Rovazzi. Ma c’è una novità: per la terza serata sarà il pubblico da casa ad avere un ruolo decisivo, insieme alla giuria demoscopica 1000.