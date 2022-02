Ordine uscita cantanti prima serata Sanremo 2022: scaletta ufficiale, programma, canzoni e ospiti di martedì 1 febbraio

Tutto quasi pronto per la prima serata del Festival di Sanremo 2022, la kermesse musicale più amata e seguita dal pubblico di Rai 1. Quasi una tradizione fissa, un appuntamento imperdibile per gli italiani, anche quelli che vivono all’estero. Alla conduzione, per la terza volta consecutiva, ci sarà Amadeus, e questa sera al suo fianco salirà sul palco dell’Ariston l’attrice Ornella Muti, che lo accompagnerà nella serata di ‘apertura’. Ma quali sono i cantanti in gara che si esibiranno? E gli ospiti? Scopriamolo insieme!

Ospiti prima serata Sanremo 2022: il programma di martedì 1 febbraio

Primi grandi e attesi ospiti sul palco dell’Ariston. Questa sera, martedì 1 febbraio, ci saranno i Meduza, Fiorello, che tornerà a fare compagnia al pubblico di Rai 1, i Maneskin, la band romana che l’anno scorso ha trionfato e ha rappresentato la vera rivoluzione del 2021. Infine, per lo spazio dedicato allo sport ci sarà la giovanissima campionessa di ciclismo Elisa Balsamo!

Scaletta Sanremo 2022 prima serata 1 febbraio: l’ordine di uscita dei cantanti

Al momento la scaletta ufficiale ancora non è stata resa pubblica, ma sappiamo che questa sera saliranno sul palco dell’Ariston: Achille Lauro, Ana Mena, Dargen D’Amico, Gianni Morandi, Giusy Ferreri, La Rappresentante di Lista, Mahmood e Blanco, Massimo Ranieri, Michele Bravi, Noemi, Rkomi e la nuova proposta Yuman.

