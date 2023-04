Oreste Lionello, chi sono i figli: età, lavoro, oggi, vita privata

Si parlerà del grande attore (ma non solo) Oreste Lionello a Oggi è un altro giorno, il talk pomeridiano condotto dalla bravissima Serena Bortone in onda tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle 14.00. La sua scomparsa risale al 2009 ma ancora oggi è vivido il suo ricordo. A tenere viva la sua memoria ci pensano anche i figli, ben sei, tra cui Luca, Cristiana e Alessia che hanno deciso di seguire le orme del padre intraprendendo una carriera nel mondo dello spettacolo. Ma conosciamoli più da vicino!

Cosa sappiamo sui figli dell’attore Oreste Lionello

L’attore è morto come detto nel 2009 all’età di 81 anni a causa di un tumore. Ma cosa sappiamo sulla sua vita privata e dunque sulla sua famiglia? Oreste Lionello è stato sposato con una donna di nome Eliana ma oltre a questo non si hanno molte altre informazioni su di lei. La coppia ha avuto però ben sei figli: Luca, Cristiana, Alessia e poi Fabio Luigi, Davide e Vivianna. L’attore ha avuto anche un’altra compagna, Giuliana Graziani, che è rimasta con lui fino alla fine della sua vita.

Chi è Luca Lionello, figlio di Oreste, carriera e vita privata

Per quanto riguarda i suoi figli Luca, all’anagrafe Gianluca, è un attore famoso. Oggi ha 59 anni. Vanta una lunga carriera nel cinema iniziata negli anni ’80. Ha preso parte anche ad alcune fiction di successo come San Pietro e Sospetti 3. Ha recitato anche nel film La passione di Cristo di Mel Gibson interpretando Giuda. Qui potete trovare il suo account Instagram ufficiale.

Cosa sappiamo su Cristiana e Alessia Lionello

Sempre nel mondo dello spettacolo ma come doppiatrici, altra abilità ereditata evidentemente dal papà, troviamo invece Cristiana e Alessia. La prima, anche attrice, ha dato la voce a tantissime attrici famose (come Sharon Stone ad esempio oppure Cate Blanchett) nonché a personaggi dei film d’animazione, come Z la formica, Il pianeta del tesoro, Mulan II e Ralph spaccatutto.