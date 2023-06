Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono lasciati, dietro l’addio la magia nera? La macumba dello stregone

È ufficiale, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono lasciati. Già qualche giorno fa, avevamo parlato della crisi nella coppia dei due gieffini, che però gli stessi interessati avevano in un primo momento smentito a mezzo stampa. Ora però arriva l’ufficialità, con tanto di “dietro le quinte” sulla fine di questo amore. Mentre la Marzoli sembra essersi interessata a Paulo Dybala, dietro la fine del suo amore si nasconderebbe la magia nera.

La macumba dietro la fine tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro

Secondo fonti vicini, la coppia sarebbe stata maledetta da uno stregone. Non si capiscono le motivazioni di questo incantesimo, ma sembrerebbe che gli “Oriele” siano stati colpiti da una macumba dopo la loro uscita dalla casa del Grande Fratello Vip. Tale ipotesi, di cui qualche intenditore di gossip prenderebbe anche la pista come “accreditata”, è stata riferita anche agli stessi interessati, avvisandoli come “la fine del loro amore era dovuta all’azione occulta di uno stregone che li aveva presi in antipatia”.

La fine dell’amore degli Oriele per una fan

Oriana Marzoli sembrerebbe aver dato ascolto a questa ipotesi, ribadita da una sua fan con cui si tiene costantemente in contatto. La fan, infatti, avrebbe messo in guardia la modella venezuelana, che oltretutto crederebbe molto in questi tipi di superstizione. Resta un fatto: per magia nera o meno, entrambi i ragazzi hanno deciso di prendere strade differenti nella loro vita. Prima negando i problemi, ma poi spiattellando alla stampa tutto ciò che non andava più tra loro, in una storia che oggettivamente si è chiusa tra le polemiche.

La fine di un amore

Dopotutto, avevamo già visto un antipasto di come i problemi avevano assalito Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Già dentro la casa del GF VIP, numerose erano state le litigate dure tra i due ragazzi, che anche agli opinionisti televisivi non avevano fatto presagire a una lunga storia d’amore fuori dalla casa.