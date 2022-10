Orietta Berti, chi è il marito Osvaldo Paterlini: età, lavoro, figli, vita privata

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Orietta Berti, la nota cantante che si racconterà in una lunga intervista. Tra carriera, successi e amore per Osvaldo, il marito che è da anni al suo fianco.

La storia d’amore tra Orietta Berti e Osvaldo

Orietta Berti e Osvaldo Paterlini (di cui non conosciamo l’età) sono sposati da anni. I due si sono conosciuti negli anni ’60, poi dopo tre anni da quel colpo di fulmine, hanno deciso di convolare a nozze. E insieme sono partiti per gli USA, insieme a Claudio Villa, dove Orietta doveva iniziare un tour. Orietta e Osvaldo si sono conosciuti alla Fiera di San Simone a Montecchio Emilia.

“Non faceva il marpione, non raccontava le barzellette come la maggior parte dei miei coetanei di allontana. Ma lo sa che in tanti si portavano dietro il libretto delle storielle? Lui mi fece sapere, attraverso un amico, che avrebbe avuto piacere di venire a trovarmi a casa. Io abitavo con la mamma e la nonna, Osvaldo si presentò con una bella forma di grana” – ha detto la Berti in un’intervista al Corriere della Sera.

La malattia dell’uomo

La loro storia d’amore va avanti da 55 anni, ma insieme hanno dovuto affrontare anche una pagina dolorosa, quella legata alla malattia di Osvaldo. L’uomo, infatti, soffre per un glaucoma che lo ha costretto a stare a casa, lontano dal suo lavoro e spiegarlo è stato proprio lui al Corriere: “Ho smesso di fare il mestiere che facevo. Ho un brutto glaucoma, sono stato operato 8 volte, da un occhio non ci vedo”.

Cosa sappiamo su Osvaldo

Osvaldo, prima di conoscere Orietta, era un pilota. Poi ha lasciato il lavoro e non ha mai ‘mollato’ la sua Orietta. Dal loro amore sono nati due splendidi figli, Otis e Omar. Osvaldo è sempre stato al fianco della Berti: ha fatto da manager, autista, consulente e producer, oltre che da amico e marito. I due vivono a Montecchio, alle porte di Reggio Emilia e sono diventati nonni.