Orietta Berti, chi sono i figli: età e vita privata

Tutto pronto per un’altra puntata di Domenica In su Rai 1 con la dolce compagnia di Zia Mara. Questa sarà l’ultima prima della pausa estiva, per cui tutto il pubblico più affezionato è molto emozionato. La redazione Rai ha promesso che sarà un appuntamento davvero speciale e indimenticabile. Tra gli ospiti in studio ci sarà anche Orietta Berti, una delle cantanti più amate dal pubblico di tutte le età. Scopriamo qualcosa in più di questa artista a tutto tondo che parlerà a cuore aperto della sua vita: dalla carriera alle canzoni di successo, fino alla vita privata. Ecco chi è il marito Osvaldo, che le sta al fianco da più di 50 anni e tutto quello che sappiamo su di lui!

L’amore tra Orietta Berti e Osvaldo

Orietta Berti e Osvaldo Paterlini di cui non conosciamo l’età sono sposati da oltre 50 anni. I due si sono conosciuti negli anni ’60, alla Fiera di San Simone a Montecchio Emilia. Dopo tre anni da quel colpo di fulmine, hanno deciso di convolare a nozze. Lui, prima di conoscere Orietta, era un pilota. Poi ha lasciato il lavoro e non ha mai ‘mollato’ la sua dolce metà. Osvaldo è sempre stato al fianco della Berti: ha fatto da manager, autista, consulente e producer, oltre che da amico e marito.

Chi sono i figli di Orietta Berti e la regola della ‘O’

Dall’amore tra Orietta e Osvaldo sono nati due splendidi figli: Otis e Omar. I due sono molto riservati, quindi non si hanno moltissime informazioni su di loro. Una curiosità è che nella loro famiglia c’è la tradizione dei nomi che iniziano con la lettera ‘O’. La regola esiste da tempo tanto e in famiglia ci sono stati un nonno Oreste, una suocera Odilla, mamma Olga e uno zio Olivero. Anche i loro due cani si chiamano Otello e Olimpia. Orietta Berti e il marito vivono a Montecchio, alle porte di Reggio Emilia e sono diventati nonni di due bellissime bimbe: Olivia e Ottavia. Anche loro rispettano la tradizione di famiglia.

Cosa sappiamo su Omar e Otis: età, lavoro, vita privata

Omar è nato nel 1975 e il fratello Otis nel 1980. Il primogenito ha circa 48 anni ed è molto riservato, infatti di lui non si ha nessuna informazione. Da sempre è stato un grande appassionato di musica e per anni ha suonato in una band, ma ha sempre deciso di rimanere lontano dal clamore del successo e delle telecamere. Sappiamo che entrambi si sono laureati, Otis ha conseguito la laurea in Scienza della comunicazione, ma non è chiaro quale sia il suo lavoro. Da quando era piccolo gioca a Basket. Sua moglie si chiama Lia Chiari ed è una psicologa impiegata come assistente sociale al Tribunale di Parma, città dove vivono. Insieme hanno dato alla luce due splendide bimbe: Olivia e Ottavia. Sembra che nessuno dei due figli abbia profili social.