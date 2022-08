Orlando Bloom e Katy Perry ‘avvistati’ a Ponza: fan in visibilio

Orlando Bloom e Katy Perry a Ponza. La splendida isola Pontina non smette di regalare sorprese e di essere una delle mete turistiche preferite dai Vip. Le due celebrità americane che solo un mese fa erano a Capri per girare il nuovo spot di Dolce & Gabbana — diretto dal regista Sorrentino — sono ritornate in Italia.

Katy Perry e Orlando Bloom ‘avvistati’ a Ponza

La presenza delle due star americane non è certamente passata inosservata. Dopo aver visitato nei giorni scorsi le splendide Amalfi e Positano, la coppia ieri ha deciso di trascorrere la serata a Ponza. I due sono stati ‘avvistati’ nel noto locale al porto Eden e hanno subito catturato l’attenzione dei presenti.

I fan

Appena gli hanno notati infatti, i moltissimi giovani presenti non si sono certi fatti scappare l’occasione di immortalare questo magico momento sui social. Così, le immagini dell’emozionante incontro sono finite subito in rete ed i più fortunati sono riusciti persino a scattarsi un selfie con le due celebrità.

Quest’ultime, dal canto loro, stavano trascorrendo la serata in compagnia dei propri amici a suon di musica e con le imbarcazioni che contribuivano a creare uno sfondo davvero romantico.