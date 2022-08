Oroscopo Branko 28 agosto 2022: le previsioni segno per segno di domenica

Oroscopo Branko domenica 28 agosto 2022. A molti, forse, non sembrerà vero, eppure agosto è giunto al capolinea. Ultima domenica, poi non ci resta che goderci altri pochi giorni e dare il benvenuto a settembre: siete ancora in vacanza o vi state riprendendo per ritornare al lavoro? E come andrà questa calda giornata sul fronte sentimentale? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni dell’amato astrologo, e sempre puntuale, Branko!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Domenica di grandi emozioni: lasciati andare, anche se sei un po’ confuso in amore. Che ne dici di riflettere, prenderti del tempo e poi decidere?

‎Oroscopo Branko Toro: Cerca di seguire il tuo istinto, le tue passioni. Non stressarti inutilmente, non puoi accontentare sempre tutti: devi pensare a te stesso, a quello che ti fa stare bene!

‎Oroscopo Branko Gemelli: ‎Hai intenzione di cambiare pagina, di scriverne un’altra e il mese di settembre ti porterà grandi soddisfazioni. Non devi avere paura: fai bene a rischiare!

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Cerca di dire sempre quello che pensi, di essere diretto. Basta con i giri di parole, non portano a nulla: la schiettezza viene premiata!

Oroscopo Branko Leone: La giornata promette bene: le soddisfazioni stanno per arrivare e l’amore procede a gonfie vele. Cosa chiedere di più?

Oroscopo Branko Vergine: Periodo un po’ difficile, devi fare i conti con tanti ostacoli da superare. Cerca di trovare conforto nelle persone che ti vogliono bene: chiedi aiuto!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Cerca di portare a termine un lavoro che avevi iniziato. È vero che hai tanti impegni, tante responsabilità, ma non ti perdere d’animo: la strada è quella giusta, devi continuare così!

‎Oroscopo Branko Scorpione: Sei stanco, ma non riesci a stare fermo. Hai tante idee che ti frullano per la testa, vuoi sperimentare. E questo è il momento giusto per fare tutto!

‎Oroscopo Branko Sagittario: Sei di ottimo umore, riesci a stare vicino a chi ti vuole bene. Sai ascoltare, sei in grado di dare consigli e oggi sai anche come dimostrare tutto il tuo amore!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: La fiducia in te stesso, nelle tue capacità, non ti manca. Ma occhio a non diventare egocentrico: cerca di parlare e di fare chiarezza, se c’è qualcosa che non va con il partner!

Oroscopo Branko Acquario: Hai bisogno di raggiungere un equilibrio, sei alla ricerca della serenità. Cerca di credere di più in te stesso e nelle capacità che hai!

Oroscopo Branko Pesci: Sei stanco e hai bisogno di riposarti per ricaricare le batterie. Che ne dici di rilassarti in questa calda domenica? Magari al mare, senza pensieri!