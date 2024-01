Oscar 2024, quali sono i film italiani in corsa? Tutte le candidature

Ecco quali film rappresenteranno l’Italia in vista dell’ambita serata legata alla consegna dei prestigiosissimi Oscar 2024.

Spetterà a Matteo Garrone rappresentare l’Italia per gli Oscar 2024. Il film del registo romano è stato candidato all’ambito premio cinematografico hollywoodiano, rappresentando la categoria dei “migliori film stranieri”. Una chiamata importante per il film “Io capitano”, che va a Hollywood proprio a distanza di qualche anno dalla presenza di “È stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino.

Oscar 2024, “Io capitano” rappresenterà l’Italia

Il film dimostra di essere un prodotto cinematografico competitivo, anche per il focus sull’attualità che Matteo Garrone racconta al proprio pubblico. Nella narrazione che parla del drammatico fenomeno dell’immigrazione, il regista ha già vinto Leone d’Argento, l’ambito premio cinematografico italiano rilasciato dalla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

La storia toccante di “Io capitano”

“Io capitano” potrebbe rivelarsi la vera novità e sorpresa sul parterre hollywoodiano. Matteo Garrone nella sua pellicola, uscita lo scorso settembre, racconta l’Italia attuale, cercando di spiegare i fenomeni sociali che toccano il Paese oltre i confini europei. In questo senso, il tentativo di due ragazzi (con il volto di Seydou Sarr e Moustapha Fall) di partire dal Senegal per approdare in Europa.

Le speranze dell’Oscar 2024 per Matteo Garrone

Un pò la tematica molto pungente, un pò la capacità di narrare un problema che sta toccando l’Italia e tutto il territorio del Centro Europa. Il vento in questa occasione dovrebbe spingere verso il film di Matteo Garrone, in un parterre dell’Oscar che sempre lascia importanti messaggi politici e sociali all’interno della sua manifestazione. Come ha conquistato il pubblico italiano, si spera che la pellicola faccia altrettanto con chi lo guarderà negli Stati Uniti.

Sfida a quattro per l’Oscar 2024

“Io capitano” dovrà affrontare la concorrenza di altri tre bellissimi film, che giocano della stessa categoria di “Miglior film straniero”. Oltre a Garrone, troviamo i titoli del film tedesco “The Teachers’ Lounge”, il britannico “La zona d’interesse”, lo spagnolo “La società della neve” e Perfect Days.