Ospiti Che tempo che fa domenica 16 dicembre 2023: scaletta e anticipazioni

Torna puntuale anche stasera, domenica 17 dicembre, l’appuntamento con Che Tempo Che Fa. Anche per questa occasione Fabio Fazio si prepara ad accogliere nel suo salotto ospiti eccezionali. Tra gli altri ci saranno Stefano Accorsi e Fabio De Luigi che presenteranno sicuramente ’50 km all’ora’, il film dal 4 gennaio nelle sale cinematografiche italiane che vede i due attori protagonisti di un road movie divertente.

Appuntamento con intrattenimento e temi di attualità

Non solo temi spassosi nel corso della puntata di stasera, visto che insieme al virologo, immunologo e divulgatore scientifico, Roberto Burioni, Fabio Fazio affronterà temi di attualità, soffermandosi sulla situazione attuale e rispondendo sicuramente anche a tante curiosità del pubblico a casa.

La letterina di Luciana Littizzetto

Tantissime le novità in programma per la serata e, immancabile Luciana Littizzetto, in perfetto clima natalizio, regalerà la sua solita ironia ai telespettatori, leggendo la sua letterina. Non solo gioco, visto che la comica, ma anche attrice e conduttrice, fornirà, come è sua consuetudine, fornirà spunti di riflessione.

Gli aneddoti di Ornella Vanoni

Non mancheranno gli aneddoti di Ornella Vanoni che, in qualità di ospite fissa della trasmissione, offrirà momenti di leggerezza ai telespettatori. A seguire anche il solito appuntamento con Che Tempo Che Fa – il tavolo per arricchire la puntata di dibattiti legati a temi di attualità anche attraverso la partecipazione di personaggi famosi.

Ecco dove seguire il programma in diretta o in streaming

La trasmissione, come al solito, verrà trasmessa sul Nove a partire alle 19 e 30, ma sarà disponibile in streaming anche su Discovery +. A tutti i telespettatori non resta che essere puntuali per farsi coinvolgere e travolgere dalla scaletta della trasmissione che annuncia, come al solito, argomenti di attualità, rubriche, cultura, intrattenimento, approfondimento, anche grazie agli ospiti illustri che faranno visita al padrone di casa, Fabio Fazio, per un format consolidato che piace al pubblico televisivo.