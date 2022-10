Ostia, al via il Festival del Cinema italiano, 3 giorni di arte, musica e spettacolo

Al via il Festival del Cinema italiano OFFI Ostia Film Festival Italiano, importante rassegna che dedica attenzione al cinema, alla musica, alle donne nell’arte, al sociale, ai grandi del passato e ai nuovi talenti, al teatro ed alla cultura, con la direzione artistica di Francesca Piggianelli, Presidente dell’Associazione Culturale Romarteventi, con il coordinamento di Agnese Branca di Romarteventi e il supporto di Massimiliano Mambor. La kermesse è patrocinata dalla Regione Lazio, Direzione SIAE, con il Patrocinio e Supporto di Roma Lazio Film Commission e Cinecittà Panalight e “Con il riconoscimento della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della cultura”.

Il programma

5 OTTOBRE ore 19:00 Festa conclusiva del Roma Videoclip Indie, con proiezioni di videoclip indipendenti provenienti da tutta Italia

e assegnazione dei seguenti premi: “Premio del Pubblico”, “Premio Radio Base Canarie”, “Premio Radio Godot” “Premio Radio Sanremo Web” “Premi Cinecittà Panalight”, “Premio SIAE”, “Premio Terza Pagina Magazine” “Premio del pubblico” “Premio Direzione Roma Videoclip”.

6 OTTOBRE ore 19:00 Omaggio ai grandi del passato, al Cinema dietro le quinte, ai nuovi registi e talenti con proiezione trailer, clip, cortometraggi e la presenza di artisti, registi, scrittori ed incontri con ospiti d’eccezione.

Donne nell’arte: assegnazione Premi Speciali per le diverse categorie

Omaggio dietro le quinte: Nessun nome nei titoli di coda regia di Simone Amendola ed il documentario a sostegno delle sale cinematografiche L’altro buio in sala regia di Ciro Formisano, incontro con i registi e produttori.

Nuovo Cinema Italiano: Incontro con il regista e attore Christian Marazziti con il trailer Covid-19 il virus della paura,

il cortometraggio Amici di sempre, un omaggio alla grande musica con il videoclip Oblivion di Natalia Paviolo, nota pianista e

compositrice Italo-Argentina, Musica di Astor Piazzolla;

Omaggio cento anni di Pier Paolo Pasolini: anteprima presentazione del libro La fine del diverso di Michel Emi Maritato.

Donne nell’arte cinema musica e teatro con Premi Speciali: Incontro con Carlotta Proietti, figlia del grande Gigi, un vero talento nelle sue molteplici attività e per l’omaggio a Pier Paolo Pasolini, con l’interpretazione del brano Il valzer della toppa scritto da Pier Paolo Pasolini;

Musica e Sociale incontro con Carol Maritato con la proiezione del videoclip, messaggio contro le guerre Dimmi di te, regia di Davide Pellegrino.

7 OTTOBRE ore 19:00 Omaggio e Riconoscimenti Speciali Cinema, musica e sociale con proiezioni dei cortometraggi

pluripremiati, videoclip e clip. Incontro con Dario D’Ambrosi creatore del movimento teatrale chiamato Teatro Patologico rivolto a ragazzi con disabilità fisiche e psichiche e del regista Simone Lupi per il cortometraggio Io sono un po’ matto e tu?

Red Market di Walter Nicoletti sul tema internazionale del traffico degli organi e giochi d’azzardo; Mirella di Kassim Yassin Saleh tratta il tema della disabilità.

La Carrozzella di Rodolfo Laganà, un videoclip ironico da lui diretto ed interpretato, con un tema sociale a lui caro.

Claudio Sisto, fotografo e regista, con la presentazione della clip in esclusiva “Enea arriva dal mare ed entra dentro Roma”,

sull’inquinamento dei mari e dei fiumi.

Incontro speciale con Enzo Salvi, attore, comico e molto attento al sociale.

Donne nell’arte cinema e musica con Premi speciali: Livia Bonifazi, con il videoclip inedito “Luisa che piove”, tratto dal film “La vera storia di Luisa Bonfanti” di Franco Angeli;

Daniela Giordano, artista, regista e sceneggiatrice, per la presentazione del trailer del film “Troppa Famiglia”, con la regia di Pierluigi Di Lallo, di imminente uscita nelle sale cinematografiche. E poi, ancora, Cristiana Ciacci della Little Tony Family, con il videoclip Bom Bom, con la regia di Stefano Cesaroni.

Conduttore del Festival Massimo Zamponi, per la Festa del Videoclip Indie Simone Bartoli. Si ringraziano: Teatro Lido di Ostia, ufficio stampa e staff di Romarteventi Alessandro Scarnecchia, responsabile di regia del festival Carlo Senes, Fabrizio Pacifici, Chiara Coricelli, il Comitato d’Onore: Elettra Ferraù, Giampietro Preziosa, Luca Verdone, Saverio Vallone, le Istituzioni, Sponsor e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa Edizione.