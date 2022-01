Ottavia Fusco: chi è, età, carriera, figli, libro, foto, immagini, chi è il marito

Tutto pronto per il classico appuntamento con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Ottavia Fusco. Ma conosciamola meglio!

Ottavia Fusco: chi è, età, carriera

Ottavia Fusco è nata ad Asti il 19 gennaio del 1967 ed è una nota attrice e cantante. Nel 1985 si è trasferita a Roma e ha trascorso i primi anni qui perfezionando la sua tecnica attoriale. Proprio nella Capitale ha condotto diverse trasmissioni radiofoniche per la Rai, tra cui la Coppa del Jazz 198 su RaiStereoUno. Da lì ha collezionato un successo dopo l’altro e nel 1966, insieme ad Andrea Liberovici, ha fondato la Compagnia Teatro del suono. Ha lavorato anche al cinema, ma nella sua vita c’è stato spazio anche per la musica e ha collaborato con diversi artisti come Aldo Nove, Nanni Balestrini, Umberto Eco, e molti ancora.