Ottavio di Uomini e Donne: chi è, età, lavoro, vita privata, di dov’è

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. Al centro dello studio Ottavio, uno dei nuovi cavalieri del parterre maschile. Ma conosciamolo meglio!

Ottavio di Uomini e Donne: chi è, età, lavoro

Ottavio ha 40 anni, vive in provincia di Roma ed è un nuovo cavaliere di Uomini e Donne. Ha raccontato di essere un uomo molto dinamico, sempre alla ricerca di nuovi stimoli e spera di trovare sotto i riflettori l’amore. Non è mai stato sposato, non ha figli e ha avuto diverse convivenze. Cerca una donna indipendente, con carattere forte e ha deciso di fare il primo ballo con Gloria: nascerà qualcosa tra i due?