Pacifico: chi è il cantautore, età, carriera, canzoni, immagini, moglie e vita privata

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche il cantautore Pacifico, che si racconterà a cuore aperto, tra vita privata e carriera.

Dagli studi al successo di Pacifico

Pacifico, all’anagrafe Luigi Gino De Crescenzo, è nato a Milano il 5 marzo del 1964 ed è un noto cantautore. Dopo il diploma di ragioneria, si è laureato in scienze politiche, ma non ha mai abbandonato la sua passione per la musica. Sa suonare la chitarra, il pianoforte e alle superiori ha suonato nel gruppo la Goccia, mentre nel 1989 ha fondato i Rossomaltese. Nel 1999, invece, ha collaborato con la regista Roberta Torre alla composizione della colonna sonora del musical Sud Side Stori, poi ha inciso un demo e ha iniziato a cantare i brani in prima persona.

Da lì la decisione di adottare come nome ‘Pacifico’. Nel 2001, infatti, ha pubblicato l’omonimo album d’esordio, con il quale ha ottenuto la targa Tenco, poi Adriano Celentano ha pensato bene di affidargli il testo del brano ‘I passi che facciamo’, mentre nel 2003 è stato presente nella colonna sonora del film di Gabriele Muccino ‘Ricordati di me’.

La partecipazione al Festival di Sanremo (e non solo)

Nel 2004 Pacifico ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo con il brano ‘Solo solo un sogno’ e da lì ha collezionato un successo dopo l’altro. Dal 2006, tra l’altro, collabora con Gianna Nannini come autore di diversi brani, tra cui il capolavoro Sei nell’anima. Nel 2018 è tornato di nuovo a Sanremo, dove ha accompagnato Ornella Vanoni e Bungaro con il brano ‘Imparare ad amarsi’. E lo abbiamo rivisto sul palco dell’Airston nel 2021 sempre al fianco di Ornella Vanoni.

Chi è la moglie, figli

Ma veniamo alla vita privata. Pacifico da diversi anni vive a Parigi con la compagna, l’attrice e cantante Cristina Marocco. Dal loro immenso amore nel novembre del 2011 è nato Thomas Riccardo.