Padre Pio stasera in tv su Canale 5: trama, cast

Per la stagione estiva, Canale 5 ha deciso di mandare in onda la replica di serie televisiva di Padre Pio. Il film, interpretato dall’attore Sergio Castellitto, ripercorre proprio la vita del Santo di Pietralcina. Il lavoro cinematografico, infatti, analizza di come Francesco Forgine – il nome d’anagrafe del Santo – si avvicina alla tonaca fin dalla tenera età, il suo rapporto con Dio, i contrasti con la Chiesa e il caso mediatico attorno alle stimmate sulle mani.

Padre Pio torna su Canale 5

La serie televisiva sul Santo di San Giovanni Rotondo, è ritenuta tra i migliori lavori cinematografici italiani e soprattutto inerenti la figura del noto frate. Infatti, va ad analizzare molto bene il rapporto tra lo stesso religioso e la dimensione della cristianità, andando a narrare le vicende che occorsero attorno al frate e le molteplici problematiche che in vita, tra contrasti col Vaticano e la salute, dovette far fronte.

Un lavoro sul Santo di Pietralcina

Padre Pio, con la sua serie televisiva, tornerà questa sera su Canale 5 alle 21.20, subito dopo Paperissima Sprint. Il lavoro cinematografico venne prodotto nel 2020, sotto la regia di Carlo Carlei e la produzione di Angelo Rizzoli.

Nell’opera televisiva, troviamo un San Pio ormai logorato dalla malattia e molte malsane voci, con queste che ne mettono addirittura in dubbio la propria moralità. Nonostante ciò, il frate continua a combattere fino agli ultimi istanti di vita, al fine di raccontare la propria verità e soprattutto il rapporto di grande fede verso Gesù. Una serie televisiva che racconta, con ampi flashback, le vicissitudini del religioso e cercano di raccontare un Pio poco conosciuto alle persone.

L’interpretazione di Sergio Castellito

Il personaggio di Padre Pio è stato disegnato a pennello su Sergio Castellitto, che ne ha dato un’interpretazione magistrale all’interno dell’opera televisiva. Leggenda vuole che, per interpretare al meglio il Santo e provare le sue sofferenze, addirittura recitasse con un pungolo all’interno delle proprie scarpe.