Pago, chi è l’ex marito di Miriana Trevisan: età, carriera, canzoni, figlio Nicola, Serena Enardu, foto e Instagram

Tutto pronto per un’altra puntata di Oggi è un altro giorno, lo show in onda su Rai 1 e condotto da Serena Bortone. Anche oggi andrà in onda una replica perché il programma si è preso la sua consueta pausa estiva. Verrà riproposta l’intervista di Miriana Trevisan, volto noto della tv, ex protagonista di Non è la Rai di Buoncompagni e anche ex inquilina della casa del Grande Fratello vip che ha fatto parlare per la sua relazione con Pago. Ecco chi è e tutto quello che sappiamo su di lui!

Pago: chi è, età, carriera

Pago, all’anagrafe Pacifico Settembre, è nato in Sardegna, a Quartu Sant’Elena il 30 agosto 1971, ha 52 anni. Dopo varie esperienze con la band I New Rose, ha deciso di lasciare la sua terra d’origine, per poi stabilirsi a Milano. Nel 2005 ha ottenuto un contratto con la Carosello Records e la Warner Music Italy: esce il suo primo singolo Parlo di te. Ha partecipato al Festivalbar 2005 e ha pubblicato svariati album. A settembre 2019 partecipa, insieme alla sua compagna Serena Enardu, alla seconda edizione del reality show Temptation Island VIP, da cui ne escono entrambi single. Nel 2020, partecipa come concorrente a Tale e quale show su Rai 1 vincendo la decima edizione del programma, divenendo la terza persona italiana a vincere due reality-talent. Nel 2020 ha partecipato anche al Grande Fratello Vip, dal quale è stato poi eliminato al televoto.

La vita privata: gli amori, Miriana Trevisan, figlio

Pago nel 2003 ha sposato la showgirl Miriana Trevisan: i due si sono separati nel 2006, sono tornati insieme nel 2008 e nel 2009 è nato il figlio, Nicola. Nel 2013 hanno annunciato nuovamente la separazione, e nello stesso anno Pago ha iniziato la sua storia d’amore con l’ex tronista di Uomini e Donne, Serena Enardu. Nel settembre 2019, dopo la partecipazione a Temptation Island Vip, i due sono usciti separati dal programma.

