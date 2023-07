Palinsesti Mediaset autunno 2023, cambia tutto: l’addio alle storiche conduttrici

Grandi sorprese per il palinsesto di Mediaset della prossima stagione, ovvero l’Autunno 2023. Tanti nuovi programmi, riconferme ma soprattutto grandi ritorni televisivi: tra questi, La ruota della fortuna con Gerry Scotti, così come sembra confermato il ritorno di Sarabanda con Enrico Papi al timone. Inserito nel palinsesto anche il programma guidato da Bianca Berlinguer.

I palinsesti di Mediaset per l’Autunno 2023

I palinsesti di Mediaset riservano sorprese, con l’editore di Pier Silvio Berlusconi che ha messo le basi di una televisione più pluralista e meno sulle storiche posizioni del Centrodestra. Su Rete 4, la vera sorpresa è Bianca Berlinguer: l’ex giornalista di Rai 3 raccoglie il timone di Stasera Italia, in una conduzione che dividerà con Nicola Porro e Augusto Minzolini.

Su Canale 5, invece, dopo trent’anni si conclude l’amore tra Barbara D’Urso e Mediaset. La conduttrice non è riconfermata nel palinsesto autunnale, perdendo la guida di Pomeriggio Cinque. Al suo posto, tra la sorpresa generale, una new entry in casa Mediaset: a condurre il programma, direttamente da La7, Myrta Merlino.

L’Isola dei Famosi senza un volto storico

Riconfermata anche l’Isola dei Famosi, che però subirà drastici cambiamenti. Nella crociata anti-trash di Pier Silvio Berlusconi dentro Mediaset, alla guida del programma non è stata riconfermata Ilary Blasi. L’amicizia ultradecennale con Silvia Toffanin, non ha salvato la posizione della conduttrice romana ed ex moglie di Francesco Totti. Ancora non è stato pensato un sostituto per la guida del reality.

I reality show confermati sul palinsesto

Tutti i reality show sono stati confermati nel palinsesto del prossimo anno. Temptation Island riceve un importante promozione, guadagnandosi su Canale 5 la possibilità di mettere in piedi una stagione invernale. Riconfermato anche il chiacchieratissimo Grande Fratello Vip, che potrebbe aver rivisto la decisione d’includere anche personaggi “non famosi” nel suo cast. Confermato anche Tu sì que Vales, orfano di Belen Rodriguez e Teo Mammucari, e Io canto, storico talent show con Gerry Scotti.

Il ritorno de La Talpa

In Mediaset starebbero pensando anche al ritorno di vecchi reality italiani in televisione. Tra i nomi che si starebbe pensando, infatti, c’è il titolo de La Talpa. Il programma, eccetto la prima edizione, non ha mai riscontrati grandi seguiti su Canale 5. Ma ugualmente l’emittente di Cologno Monzese, con un taglio più fresco, vorrebbe riproporlo al grande pubblico televisivo.