Palinsesti Rai 2023-2024, chi ci sarà: programmi e conduttori tv, da Mara Venier a Stefano De Martino

La Rai comincia a pensare i propri palinsesti, in vista della stagione 2023-2024. L’ingresso del nuovo AD Roberto Sergio ha portato un maremoto in viale Mazzini, con conduttori che hanno lasciato o sono pronti ad abbandonare l’emittente pubblica: gli esempi li troviamo con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, che potrebbero essere seguiti anche dal giornalista Marco Damilano.

Le strategie di Rai per i palinsesti 2023-2024

In un’azienda in cerca di certezze per provare a tornare competitiva con la proposta televisiva delle emittenti private, le colonne della futura RAI sembrano passare da due capisaldi: Mara Venier e Stefano De Martino. Due personaggi che ben delineano il passato, presente e futuro dell’emittente pubblica, con l’azienda che punta soprattutto sul giovane conduttore napoletano. Con i suoi programmi su Rai 2, ha riscontrato sempre un ottimo successo agli occhi degli spettatori, facendo apprezzare ai dirigenti televisivi anche lo sforzo di portare prodotti originali davanti alle telecamere e sperimentare nuovi modi di fare televisione.

Il futuro di Mara Venier e Stefano De Martino

A parlare dei due conduttori, e il loro futuro, è Adriano De Maio su FanPage. Il direttore di Daytime, racconta: “Mara è una certezza e oggi è molto difficile immaginare un’altra domenica, soprattutto su Rai 1. Servirebbe un cambio generazionale per pensare a qualcosa di diverso. Sicuramente per la prossima stagione ci sarà e continuerà a esserci finché lei lo vorrà. Funziona talmente bene che sarebbe insensato cambiare. Anche nella concorrenza ci sono dei pilastri che sarebbe molto rischioso spostare… vale lo stesso discorso”.

Altre situazioni in sospeso

I vertici Rai stanno riflettendo anche su altre vicende. Tra queste il proseguo di “Report” su Rai 3, dove si stava valutando la chiusura. Al momento il programma sarebbe confermato, ma le prossime settimane saranno cruciali. Dovrebbe cambiare conduttrice “Da noi… a ruota libera”, con Francesca Fialdini data per uscente in Rai: al suo posto arriverebbe Monica Setta. Tra le new entry, o meglio i grandi rientri, si valuterebbe quello di Caterina Balivo, attualmente in forze a La7.