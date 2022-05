Pamela Petrarolo all’Isola dei Famosi 2022: chi è, età, carriera, Non è la Rai, oggi, compagno, Instagram

Tutto pronto per la nuova avventura dell’Isola dei Famosi, il reality che da anni appassiona i telespettatori. Tra sfide sempre più dure, lotta per la sopravvivenza, nuovi concorrenti stanno per sbarcare in Honduras e dovranno solo mettersi alla prova, stare alle leggi della natura, che regna su ogni cosa. Tra i protagonisti di questa edizione, che vede al timone come sempre Ilary Blasi, anche la cantante e showgirl Pamela Petrarolo.

Dagli studi al debutto di Pamela Petrarolo a Non è la Rai

Pamela Petrarolo è nata a Roma il 10 novembre del 1976 ed è una nota cantante, showgirl e coreografa, nota soprattutto nella prima metà degli anni ’90 per aver partecipato a Non è la Rai. Poi, sull’onda del successo ha pubblicato due album musicali per l’etichetta RTI Music e ha lavorato come inviata per alcune trasmissioni televisive, mentre nel 2006 ha partecipato alla terza edizione del reality show La Fattoria.

Pamela Petrarolo ha esordito sul piccolo schermo partecipando alle edizioni di Domenica In, poi appena 13enne ha presentato un gioco per bambini. Nella stagione 1991-1992, invece, ha preso parte a Non è la Rai su Canale 5 e da lì ha iniziato la carriera come cantante. Nel 1994 è uscito il suo primo album da solista, Io non vivo senza te, album che ha venduto circa 30.000 copie.

La malattia e il ritiro

Pamela Petrarolo, dopo quei successi, nel 1997 per via di una malattia ha dovuto lasciare il piccolo schermo. Per riposarsi, infatti, ha deciso di ritirarsi dal mondo dello spettacolo, ma è comparsa in alcune occasioni al Maurizio Costanzo Show, in una puntata incentrata su Ambra Angiolini.

Il ritorno in televisione

Negli anni 2000 Pamela Petrarolo è ha lavorato per Rai International, è stata inviata per diverse trasmissioni e nel 2005 ha debuttato come attrice teatrale. Dal 2009, invece, ha preso parte a molte puntate di Domenica Cinque, Pomeriggio Cinque, Mattino Cinque. E ora è pronta per sbarcare in Honduras come naufraga: riuscirà a far vacillare gli equilibri già precari dei concorrenti?

Chi è il marito, la vita privata

Ma veniamo alla vita privata. Pamela Petrarolo è stata sposata con Gianluca Pea e dal loro amore sono nate due figlie, Alice, nel 2003, Angelica nel 2016. Ora la donna è felice al fianco di Giovanni, suo compagno da tempo e nel maggio del 2020, in piena pandemia, è rimasta incinta di Futura. Alla figlia ha dedicato il suo ultimo singolo e Pamela, ospite di Storie Italiane, ha raccontato il parto ai tempi del Covid.

Instagram: Pamela Petrarolo punta sui social

Pamela Petrarolo ha un profilo Instagram e con l’account @pamelapetrarolo vanta oltre 54 mila followers.