Pamela Villoresi: chi è, età, carriera, compagno, figli, teatro Biondo, Don Matteo e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche l’attrice Pamela Villoresi, che si racconterà a cuore aperto tra carriera e vita privata.

Dagli studi al debutto di Pamela Villoresi

Pamela Villoresi è nata a Prato il 1 gennaio del 1957 da padre toscano e madre tedesca. Ha iniziato lo studio del teatro al Metastasio della sua città a soli 13 anni, poi a 14 anni ha debuttato come protagonista nel Re nudo di Schwarz, diretta da Paolo Magelli. A 17 anni, invece, ha girato il Marco Visconti, che l’ha resa famosa al grande pubblico e a 18 anni è approdata al Piccolo Teatro di Milano da Giorgio Strehler.

Ha recitato in più di 60 spettacoli, di cui 5 con Strehler e poi con Nino Manfredi, Vittorio Gassman, Mario Missiroli, Giancarlo Cobelli. Si è specializzata nell’interpretazione della poesia, ha commissionato molti testi drammaturgici e ha diretto ben 28 spettacoli. Ha lavorato in oltre 30 film, anche ne La Grande Bellezza, premio oscar 2014 come miglior film straniero. Ha girato 8 sceneggiati televisivi per la Rai ed è stata nel consiglio di amministrazione dell’Accademia nazionale d’arte drammatica. Recentemente l’abbiamo vista di nuovo in tv, questa volta nella fiction di successo Don Matteo, dove interpreta la mamma della capitana Anna e la moglie del maresciallo Cecchini.

I riconoscimenti e la nomina come direttrice di un teatro a Palermo

Pamela Villoresi ha vinto molti premi, tra cui due Maschere d’oro, due Grolle d’oro, due premi Ubu, uno alla carriera e uno per la Pace insieme a Ibrahim Rugova e al Patriarca di Gerusalemme. Nel 2018, invece, è stata nominata direttrice del Teatro Stabile Biondo di Palermo per il quinquennio 2019-2023.

Chi è il marito, vita privata

Pamela Villoresi è vedova del direttore della fotografia Cristiano Pogany. Dal loro amore sono nati tre splendidi figli. Eva, Tommaso e Isabel.