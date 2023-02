Paola Comin, chi è l’ufficio stampa e amica di Alberto Sordi: età, vita privata

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi Francesca Chillemi, la nota attrice che interpreta Azzurra nella fortunata serie di Rai 1 ‘Che Dio ci aiuti’. Ma non solo. In studio verrà ricordato anche Alberto Sordi, a vent’anni dalla scomparsa e a raccontare il regista e attore romano ci saranno l’amica di sempre Paola Comin, gli attori Giorgio Gobbi e Riccardo Rossi e Dalila Di Lazzaro.

L’amicizia tra Alberto Sordi e Paola Comin

Paola Comin è stata una storica collaboratrice del grande Alberto Sordi: i due hanno lavorato insieme per 10 anni e sono stati sempre uno al fianco dell’altro. “Lui era come si vedeva in tv – ha spiegato la donna, noto ufficio stampa, ai microfoni di Uno Mattina Estate. “Io l’ho conosciuto perché volevo invitarlo a un festival e la sua addetta stampa mi invitò a casa sua. Lui aveva un debole per le figure femminili e se poi non erano bruttissime era meglio. Quando lo vidi mi presentai, lui rise e mi disse Paoletta. Mi sembrava di averlo sempre conosciuto, era lo stesso che avevamo amato, non c’era distinguo fra pubblico e privato. Lui era tutto dedito al suo pubblico, il suo grande amore’.

Un rapporto lungo anni

Paola Comin ha ricordato il grande Amico Alberto Sordi, che non aveva paura di viaggiare all’estero. Ma di non mangiare italiano sì. “Mi voleva sempre vicino, poi mi metteva nel piatto quello che non gli piaceva per non fare brutta figura” – ha raccontato ai microfoni della trasmissione. E sul suo patrimonio, ingente, ha detto: “Ha lasciato tutto alla fondazione Alberto Sordi, la sua storica villa sarà aperta, sarà un centro studi, ha dato tutto al suo pubblico e agli italiani”. E d’altra parte lui resta una colonna portante del passato e dei ricordi degli italiani.

Instagram di Paola Comin

