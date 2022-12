Paola Saluzzi: chi è, età, carriera, vita privata, marito, figli, Instagram

Paola Saluzzi è una conduttrice e una giornalista, per vent’anni ha fatto parte della famiglia Rai e ha avuto un grande successo accanto al collega Luca Giurato nel programma Unomattina nel 1998. La sua presenza sul piccolo schermo è stata tale da farla sentire parte della famiglia degli italiani che a lei sono molto affezionati.

Chi è Paola Saluzzi

Paola Saluzzi è nata il 21 maggio del 1064 a Roma, da padre lucano è stata sposata una volta, ma ha divorziato per risposarsi nel 2015, ma non ha figli. La sua è stata una carriera brillante iniziata quando aveva solo 23 anni su Rai 1. Ma andiamo a vedere nel dettaglio qual è stato il suo impegno televisivo.

Carriera

Esordisce in tv nel 1987 nel programma Viaggio intorno all’uomo di Sergio Zavoli, a seguire passa nella redazione sportiva di Telemontecarlo dove conduce telegiornali sportivi, poi è la volta delle Olimpiadi di Barcellona nel 1992, nella quale è stata inviata speciale e torna ad essere inviata di una grande competizione sportiva di vela come l’American’s Cup e le Combiadi.

Conduce un programma sul Giro d’Italia nel 1995, passando a Mediaset e precisamente di Rete 4. Collabora con Alessandro Cecchi Paone in Giorno per giorno. Un allontanamento dalla Rai durato poco perché tornerà ad essere inviata Rai nella trasmissione Made in Italy e, a seguire, sarà conduttrice di Uno mattina estate.

Il grande successo arriva affianco a Luca Giurato in Unomattina. Ma in seguito conduce il Premio Letterario Viareggio, poi da Sanremo Tutti passi per il musical e ancora la trasmissione Il primo giorno e Speciale Alta Moda Roma e il Premio Rodolfo Valentino 2001. La sua carriera è stata ricca di successi, tra gli altri anche il suo impegno ne I fatti vostri su Rai 2. La sua esperienza professionale la porta nuovamente come giornalista sportiva a La Grande giostra dei gol per Rai international e a Sky Tg24 pomeriggio. Con un carattere estremamente pacato e cordiale Paola Saluzzi piace molto al pubblico italiano.

La vita privata

La sua vita privata la vede legata per 11 anni al primo marito, un medico sulle cui generalità vige il massimo riserbo. Nel 200 arriva il divorzio, ma dal 2015 è sposata nuovamente con il giornalista Gabriele Romagnoli. Paola Saluzzi non ha avuto figli, anche se pare sia una zia molto presente per i suoi nipoti.

Instagram

Paola Saluzzi è presente su Instagram ed è seguita da 19, 5 mila follower. I suoi post sono principalmente immagini di tutti i giorni. Momenti di vita della conduttrice e giornalista che condivide con i suoi fan