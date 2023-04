Paolo Belli: chi è, età, carriera, oggi, moglie, figlio, canzoni, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi arriverà in studio anche il noto cantautore Paolo Belli, che si racconterà a cuore aperto: dalla carriera alla vita privata. Non solo, sarà in studio anche per ricordare Fred Buscaglione. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di loro!

Chi è Paolo Belli: età, carriera, canzoni

Paolo Belli è nato a Formigine il 21 marzo del 1962 ed è un noto cantautore e conduttore di 61 anni. Nel 1984 è stato tra i fondatori del gruppo musicale Ladri di Biciclette e nel 1989 ha partecipato al Festival di Sanremo. Ha vinto il Festivalbar anche nel 1990 con la canzone hit Sotto questo sole, interpretata con Francesco Baccini. Dal 2000, tra l’altro, è co-conduttore di due programmi del sabato sera di Rai 1: Torno Sabato e dal 2005 Ballando con le Stelle. Dal 2017 al 2019 è stato presidente della Nazionale Italiana Cantanti. Ecco alcuni dei suoi singoli da solista:

2014 – Rido (con Loretta Grace)

2019 – Sei il mio giorno di sole

2020 – Fuori la paura (con i Nomadi)

2020 – Ci baciamo tutta la notte (Funkystyle)

2021 – Siamo la fine del mondo

2021 – Natale

2022 – L’italiano

2022 – Parare con i limoni

Vita privata: moglie e figlio

Paolo Belli è sposato da ben 30 anni con Deanna, una donna che si è sempre tenuta lontana dal mondo dello spettacolo e di cui non si sa nulla. Sappiamo soltanto che si sono conosciuti da giovani e non si sono più separati. La coppia ha deciso di adottare il figlio Vladik, un bimbo originario della Bielorussia. Una volta cresciuto, nonostante il bellissimo legame con i genitori, ha deciso di tornare nel paese natale per convivere con la sua fidanzata.

Foto e Instagram

Il cantautore ha un profilo Instagram e con l’account @paolobelli_official vanta 64 mila followers. Ultimamente si è dedicato molto al teatro era girato l’Italia con il tour “Pur di far commedia”, che ha fatto impazzire migliaia di persone. Sul profilo condivide molti scatti della sua carriera e dei “dietro le quinte” televisivi.